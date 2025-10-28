Състоянието на Ноа Детвилер остава критично

Състоянието на пилота от Moto3 Ноа Детвилер, който пострада тежко в зловещия инцидент преди старта на неделната Гран При на Малайзия, остава стабилно, но критично, обявиха от тима на швейцареца.

Пилот от Moto3 е в тежко състояние след зверския инцидент в Малайзия

„Ноа премина няколко операции през последните часове, които минаха добре. Според докторите неговото състояние е стабилно, но все още критично.



„Ние оценяваме вашето разбиране и молим да уважавате поверителността на Ноа и семейството му. Благодарим на всички за невероятната подкрепа и съобщенията“, написаха от екипа на CIP Green Power във вчерашния ден.

В неделя от швейцарски вестник Blick информираха, че Детвилер е направил няколко сърдечни ареста и е загубил много кръв след инцидента с Хосе Антоние Руеда по време на опознавателните обиколки на „Сепанг“. Засегнати са още белите дробове и гръбначния стълб на 20-годишния швейцарски пилот.

Следвай ни:

Снимки: Imago