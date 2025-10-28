Популярни
Състоянието на Ноа Детвилер остава критично

  • 28 окт 2025 | 10:39
Състоянието на пилота от Moto3 Ноа Детвилер, който пострада тежко в зловещия инцидент преди старта на неделната Гран При на Малайзия, остава стабилно, но критично, обявиха от тима на швейцареца.

„Ноа премина няколко операции през последните часове, които минаха добре. Според докторите неговото състояние е стабилно, но все още критично.

„Ние оценяваме вашето разбиране и молим да уважавате поверителността на Ноа и семейството му. Благодарим на всички за невероятната подкрепа и съобщенията“, написаха от екипа на CIP Green Power във вчерашния ден.

В неделя от швейцарски вестник Blick информираха, че Детвилер е направил няколко сърдечни ареста и е загубил много кръв след инцидента с Хосе Антоние Руеда по време на опознавателните обиколки на „Сепанг“. Засегнати са още белите дробове и гръбначния стълб на 20-годишния швейцарски пилот.

Снимки: Imago

