Пилот от Moto3 е в тежко състояние след зверския инцидент в Малайзия

Швейцарският пилот в Moto3 Ноа Детвилер е в тежко състояние след зверския инцидент, който се случи още преди старта на надпреварата за Гран При на Малайзия рано тази сутрин българско време.

Тежък инцидент в Moto3 промени състезателната програма на Гран При на Малайзия

Детвилер беше ударен от световния шампион Хосе Антонио Руеда по време на опознавателните обиколки, като разликата в скоростта между двамата беше изключително голяма. По някаква причина, най-вероятно механична повреда, Детвилер се движеше много бавни върху идеалната линия на изхода от третия завой, а Руеда влетя с пълна скорост.

💔 El accidente de Jose Antonio Rueda con Noah Dettwiler.



No entiendo cómo después de algo así se puede llegar a correr una carrera.



Desde aquí solamente quiero mandar mi mas sincero cariño la familia de los dos pilotos, espero que salga todo bien.🤞🏽pic.twitter.com/iNe3oCmi3g — Pole (@SrPole_) October 26, 2025

Световният шампион видя в последния момент своя съперник и се опита да избегне контакт, но до такъв се стигна. Впоследствие се стигна до забавяне от повече от час и половина, а Руеда и Детвилер бяха транспортирани с хеликоптер до болницата в Куала Лумпур. И докато световният шампион е в съзнание и се е разминал само с натървания и фрактура на ръката, то при Детвилер ситуацията е доста по-сериозна.

Medical Update📋#Moto3 rider #99 Rueda is awake and alert, with a suspected hand fracture and a number of contusions#MalaysianGP 🇲🇾 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 26, 2025

Според информация на швейцарския вестник Blick, който се позовава на семейството на швейцарския пилот, медиците в Малайзия се борят за живота на 20-годишния състезател. Неговият баща Анди заяви пред Blick, че неговият син е загубил много кръв и е направил няколко сърдечни ареста. Засегнати са още белите му дробове и гръбначният стълб. Засега състоянието на Детвилер остава стабилно, но много тежко. От неговия отбор потвърдиха по-рано през деня, че на пилота му предстоят няколко операции, но не дадоха повече подробности.

„Тази сутрин, по време на опознавателната обиколка на „Сепанг“, нашият пилот Ноа Детвилер беше въвлечен в сериозен инцидент. Той беше откаран в болница в Куала Лумпур и ще трябва да претърпи много операции.



„Той е в добри ръце и ние ви молим да уважавате неговото лично пространство. На този етап няма да споделяме повече детайли.



„Ноа е истински боец и целият отбор на CIP Green Power е зад него. Ще ви уведомяваме за новости своевременно“, написаха от отбора на Детвилер.

