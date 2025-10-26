Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пилот от Moto3 е в тежко състояние след зверския инцидент в Малайзия

Пилот от Moto3 е в тежко състояние след зверския инцидент в Малайзия

  • 26 окт 2025 | 17:04
  • 2447
  • 2

Швейцарският пилот в Moto3 Ноа Детвилер е в тежко състояние след зверския инцидент, който се случи още преди старта на надпреварата за Гран При на Малайзия рано тази сутрин българско време.

Тежък инцидент в Moto3 промени състезателната програма на Гран При на Малайзия
Тежък инцидент в Moto3 промени състезателната програма на Гран При на Малайзия

Детвилер беше ударен от световния шампион Хосе Антонио Руеда по време на опознавателните обиколки, като разликата в скоростта между двамата беше изключително голяма. По някаква причина, най-вероятно механична повреда, Детвилер се движеше много бавни върху идеалната линия на изхода от третия завой, а Руеда влетя с пълна скорост.

Световният шампион видя в последния момент своя съперник и се опита да избегне контакт, но до такъв се стигна. Впоследствие се стигна до забавяне от повече от час и половина, а Руеда и Детвилер бяха транспортирани с хеликоптер до болницата в Куала Лумпур. И докато световният шампион е в съзнание и се е разминал само с натървания и фрактура на ръката, то при Детвилер ситуацията е доста по-сериозна.

Според информация на швейцарския вестник Blick, който се позовава на семейството на швейцарския пилот, медиците в Малайзия се борят за живота на 20-годишния състезател. Неговият баща Анди заяви пред Blick, че неговият син е загубил много кръв и е направил няколко сърдечни ареста. Засегнати са още белите му дробове и гръбначният стълб. Засега състоянието на Детвилер остава стабилно, но много тежко. От неговия отбор потвърдиха по-рано през деня, че на пилота му предстоят няколко операции, но не дадоха повече подробности.

„Тази сутрин, по време на опознавателната обиколка на „Сепанг“, нашият пилот Ноа Детвилер беше въвлечен в сериозен инцидент. Той беше откаран в болница в Куала Лумпур и ще трябва да претърпи много операции.

„Той е в добри ръце и ние ви молим да уважавате неговото лично пространство. На този етап няма да споделяме повече детайли.

„Ноа е истински боец и целият отбор на CIP Green Power е зад него. Ще ви уведомяваме за новости своевременно“, написаха от отбора на Детвилер.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Васьор: Ще се опитаме да вземем победа тази година

Васьор: Ще се опитаме да вземем победа тази година

  • 26 окт 2025 | 14:40
  • 857
  • 3
Монтоя: Макларън няма право сега да посочи пилот №1

Монтоя: Макларън няма право сега да посочи пилот №1

  • 26 окт 2025 | 14:24
  • 1092
  • 0
Верстапен: Гумите прегряват, нямам шанс за подиума

Верстапен: Гумите прегряват, нямам шанс за подиума

  • 26 окт 2025 | 13:58
  • 1497
  • 0
Защо Макс изостана толкова много в Мексико?

Защо Макс изостана толкова много в Мексико?

  • 26 окт 2025 | 13:19
  • 1688
  • 1
Хамилтън: Ще атакувам, нямам какво да губя

Хамилтън: Ще атакувам, нямам какво да губя

  • 26 окт 2025 | 13:01
  • 1516
  • 1
Диксън спечели в Малайзия, Морейра поведе в битката за титлата в Moto2

Диксън спечели в Малайзия, Морейра поведе в битката за титлата в Moto2

  • 26 окт 2025 | 11:24
  • 1079
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 5:0 Берое, Кошмара продължи кошмара на гостите

ЦСКА 5:0 Берое, Кошмара продължи кошмара на гостите

  • 26 окт 2025 | 18:30
  • 49964
  • 111
Реал Мадрид 2:1 Барселона, Мбапе пропусна дузпа

Реал Мадрид 2:1 Барселона, Мбапе пропусна дузпа

  • 26 окт 2025 | 18:22
  • 22700
  • 70
Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

  • 26 окт 2025 | 17:55
  • 11928
  • 5
Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

  • 26 окт 2025 | 17:57
  • 11154
  • 9
Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

  • 26 окт 2025 | 13:35
  • 26658
  • 20
Пирин и Етър си вкараха общо пет гола, но в крайна сметка си поделиха по една точка

Пирин и Етър си вкараха общо пет гола, но в крайна сметка си поделиха по една точка

  • 26 окт 2025 | 16:19
  • 13903
  • 3