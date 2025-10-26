Пилот от Moto3 е в тежко състояние след зверския инцидент в Малайзия

Швейцарският пилот в Moto3 Ноа Детвилер е в тежко състояние след зверския инцидент, който се случи още преди старта на надпреварата за Гран При на Малайзия рано тази сутрин българско време.
Тежък инцидент в Moto3 промени състезателната програма на Гран При на Малайзия
Детвилер беше ударен от световния шампион Хосе Антонио Руеда по време на опознавателните обиколки, като разликата в скоростта между двамата беше изключително голяма. По някаква причина, най-вероятно механична повреда, Детвилер се движеше много бавни върху идеалната линия на изхода от третия завой, а Руеда влетя с пълна скорост.
Световният шампион видя в последния момент своя съперник и се опита да избегне контакт, но до такъв се стигна. Впоследствие се стигна до забавяне от повече от час и половина, а Руеда и Детвилер бяха транспортирани с хеликоптер до болницата в Куала Лумпур. И докато световният шампион е в съзнание и се е разминал само с натървания и фрактура на ръката, то при Детвилер ситуацията е доста по-сериозна.
Според информация на швейцарския вестник Blick, който се позовава на семейството на швейцарския пилот, медиците в Малайзия се борят за живота на 20-годишния състезател. Неговият баща Анди заяви пред Blick, че неговият син е загубил много кръв и е направил няколко сърдечни ареста. Засегнати са още белите му дробове и гръбначният стълб. Засега състоянието на Детвилер остава стабилно, но много тежко. От неговия отбор потвърдиха по-рано през деня, че на пилота му предстоят няколко операции, но не дадоха повече подробности.
„Тази сутрин, по време на опознавателната обиколка на „Сепанг“, нашият пилот Ноа Детвилер беше въвлечен в сериозен инцидент. Той беше откаран в болница в Куала Лумпур и ще трябва да претърпи много операции.
„Той е в добри ръце и ние ви молим да уважавате неговото лично пространство. На този етап няма да споделяме повече детайли.
„Ноа е истински боец и целият отбор на CIP Green Power е зад него. Ще ви уведомяваме за новости своевременно“, написаха от отбора на Детвилер.
Снимки: Gettyimages