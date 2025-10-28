Ангел Червенков: Черно море е сред най-стабилните и класни отбори в България

Утре, Миньор (Перник) приема Черно море (Варна). Срещата е от 1/16 финалите на турнира за купата на България.

„Излизаме срещу един от най-стабилните и класни отбори в България. Изграждан е много години. Притежава богат опит. Ние ще се опитаме според възможностите си, да се представим успешно. Имаме кадрови проблеми. Шанс да се изявят ще получат футболисти, които по-малко са играли до момента. Очаквам здрави битка на терена. В двубоите за купата всичко е възможно“, коментира пред Sportal.bg Ангел Червенков старши треньор на Миньор.