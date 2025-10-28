Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Миньор (Перник)
  3. Ангел Червенков: Черно море е сред най-стабилните и класни отбори в България

Ангел Червенков: Черно море е сред най-стабилните и класни отбори в България

  • 28 окт 2025 | 10:37
  • 280
  • 0

Утре, Миньор (Перник) приема Черно море (Варна). Срещата е от 1/16 финалите на турнира за купата на България.

„Излизаме срещу един от най-стабилните и класни отбори в България. Изграждан е много години. Притежава богат опит. Ние ще се опитаме според възможностите си, да се представим успешно. Имаме кадрови проблеми. Шанс да се изявят ще получат футболисти, които по-малко са играли до момента. Очаквам здрави битка на терена. В двубоите за купата всичко е възможно“, коментира пред Sportal.bg Ангел Червенков старши треньор на Миньор.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Танчо Калпаков: Монтана е фаворит

Танчо Калпаков: Монтана е фаворит

  • 28 окт 2025 | 09:03
  • 841
  • 0
Димитър Иванов: Да направим още една крачка напред

Димитър Иванов: Да направим още една крачка напред

  • 28 окт 2025 | 08:07
  • 922
  • 0
Петър Ванков: От мача с Ботев (Пловдив) само можем да спечелим

Петър Ванков: От мача с Ботев (Пловдив) само можем да спечелим

  • 28 окт 2025 | 08:02
  • 1027
  • 1
Купата на България навлиза в същинската си фаза

Купата на България навлиза в същинската си фаза

  • 28 окт 2025 | 08:00
  • 11654
  • 2
ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

  • 28 окт 2025 | 06:35
  • 16076
  • 10
Феновете на Ботев (Пд) изкупиха билетите за дербито на “Лаута”

Феновете на Ботев (Пд) изкупиха билетите за дербито на “Лаута”

  • 27 окт 2025 | 22:35
  • 1969
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Лудогорец загуби, но има още един противник, който спечели и е на второ място

Веласкес: Лудогорец загуби, но има още един противник, който спечели и е на второ място

  • 28 окт 2025 | 11:14
  • 2454
  • 4
Клуб от efbet Лига остана без треньор

Клуб от efbet Лига остана без треньор

  • 28 окт 2025 | 10:45
  • 4240
  • 3
Купата на България навлиза в същинската си фаза

Купата на България навлиза в същинската си фаза

  • 28 окт 2025 | 08:00
  • 11654
  • 2
ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

  • 28 окт 2025 | 06:35
  • 16076
  • 10
Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие

Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие

  • 27 окт 2025 | 21:44
  • 48325
  • 25
Отношението на Чаби Алонсо тласка Винисиус към изхода на "Бернебеу"

Отношението на Чаби Алонсо тласка Винисиус към изхода на "Бернебеу"

  • 28 окт 2025 | 04:20
  • 21473
  • 32