  Миньор (Перник)
  2. Миньор (Перник)
  Дубълът на Лудогорец нанесе трета поредна загуба на Миньоро

  • 3 окт 2025 | 20:00
  • 800
  • 2
Миньор (Перник) отстъпи с 0:2 на Лудогорец II (Разград) в мач от 11-ия кръг на Втора професионална лига. „Чуковете“ допуснаха трето поредно поражение в шампионата.

Титуляри в мача за дубъла на Лудогорец започнаха трима от състезателите, които бяха в групата на първия тим за вчерашната среща от Лига Европа срещу Бетис. Става дума за вратаря Дамян Христов, защитника Симеон Христов и халфа Иван Йорданов. А освен Йорданов и Христов, още двама футболисти от първия тим на българския шампион взеха участие в днешния мач. Това бяха Емерсон Родригес и Пипа.

Интересните моменти в мача бяха изцяло през второто полувреме. Още в неговото начало, 47-мата минута, Михаел Орачев страля от границата на наказателното поле, но Христов изби в корнер. След изпълнението на ъгловия удар Петър Вуцов удари греда. В 65-ата минута Лудогорец II поведе. След пробив отдясно Петър Кирев получи топката около границата на наказателното поле и стреля. Топката отскочи точно пред плонжа на Иван Гошев и го излъга. Миньор се опита да отговори и в 73 Данило Тарасенко имаше добра възможност. Той шутира от малък ъгъл, но неточно. В 85-ата минута Емерсон Родригес отбеляза втория гол за втория тим на „орлите“, оформяйки крайния резултат.

В следващия кръг от шампионата „чуковете“ почиват, но преди това ще изиграят своята среща от турнира за Купата на България. В мач от предварителния кръг на надпреварата Миньор гостува на Партизан (Червен бряг) в неделя, 12 октомври, от 15:00 часа.

