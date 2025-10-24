Ангел Червенков: Най-големият проблем е, че не мога да окомплектовам състава

Старши треньорът на Миньор (Перник) Ангел Червенков говори преди следващия двубой на тима от Втора лига.

Червенков даде специално интервю за официалния сайт на клуба, в което говори за работата по време на по-дългата пауза, която се получи за отбора, подготовката преди мача с Локомотив (Горна Оряховица), сериозният брой контузии в тима и важността от присъствието на феновете на Миньор по време на срещите на „чуковете“. Той не подмина и съдийските грешки, които ощетиха Миньор в серията от лоши резултати, която се получи в последните седмици.

Ето и цялото интервю с наставника на перничани:

– Господин Червенков, Миньор почива в изминалия кръг заради факта, че Крумовград не участва в групата. Каква е ситуацията в отбора преди следващата среща, идваща след три поредни поражения в шампионата и успех срещу третодивизионен отбор за Купата на България?

– Паузата ни даде възможност да свършим доста сериозна работа, както във физическо, така и в тактическо отношение. Работихме доста и в индивидуална насока, така че тази почивка ни дойде ползотворно. Мога да кажа, че се готвим много сериозно за предстоящия двубой срещу Локомотив (Горна Оряховица). Това е един отбор, който се представя доста стабилно. Един отбор, който играе успешно, както като домакин, така и като гост. Като гост дори успя да победи отбори като Хебър и Пирин, завърши наравно с отбора на Янтра в Габрово, направи равенство вкъщи с Фратрия. Така че ни предстои доста сериозен изпит.

– Какво е физическото състояние на играчите? Кои няма да бъдат на разположение за очертаващата се като много тежка визита?

– Това е най-големият проблем, че не мога да окомплектовам състава. По разбираеми причини трайно са контузени капитанът на отбора Александър Александров, Павлин Чиликов, който изключително много липсва в защитата. Божидар Чуканов също е към трайно контузените, а преди седмица се присъедини и Георги Ангелов, който също има мускулни проблеми и му предстои операция. Така че имаме доста серизоен проблем. Наскоро се върнаха след травми Валентин Петров и Роберто Викторов, които не мога да кажа, че са 100% готови за този двубой.

– Така най-сериозните проблеми остават в средата на защитата и на позицията на опорния полузащитник, така ли?

– Точно така. Ние реално от централните защитници имаме само един. Това е Егор Романюк, който няма навършени 17 години и използваме Петър Вуцов, който е халф по призвание, за централен защитник. И всички други, които са в тези задни позиции, са момчета на по 18 години. Но ние винаги взимаме футболисти от школата, които да се обучават, да израстват и им даваме шанс да играят. Наскоро качихме двама в първия отбор. Въпреки всичко тимът мотивиран, добре се е подготвил, разучили сме добре противника. Единствено се опасявам от съдийството. Откровено мога да кажа, че нашият отбор беше доста ощетяван в последните мачове, което се отрази и на точковия ни актив, и на временното класиране. Дано вече всичко да е справедливо в Горна Оряховица. Ние винаги сме се опитвали да се абстрахираме и да играем футбол, но загубихме точки срещу противниците в последните ни три мача за първенство по тази причина. Но не трябва да обръщаме толкова сериозно внимание, а да се стремим да показваме нашата игра и да не правим такива нарушения, които биха ни ощетили. Бих казал, че първенството е доста интересно, доста тежко. И всички отбори се стабилизират, така че ни очакват доста интересни и завързани игри.

– Гледам, че феновете се подготвят да пътуват и ще имате сериозна подкрепа въпреки по-далечната дестинация. Коя е силната страна на Миньор, която ще видим в тази визита, за да останат доволни привържениците?

– Феновете са доста взискателни. Искат отборът да играе добър футбол, да побеждава и да има голове, разбира се. Миньор винаги се е чувствал комфортно, когато усеща подкрепа зад гърба си. Феновете доказаха, че дават това. Един от мачовете, в които най-силно ми направи впечатление, беше подкрепата, която получихме в Пазарджик, но и в Севлиево бяха едни страхотни момчета, които подкрепяха изцяло отбора, скандираха имената на футболистите, което е заслужава само поздравления.

В събота, 25 октомври, Миньор гостува на Локомотив (Горна Оряховица). Срещата от 13-тия кръг на шампионата е от 16:00 часа.