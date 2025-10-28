Популярни
Джиро д'Италия 2026 тръгва от Бургас

  28 окт 2025
Джиро д'Италия 2026 тръгва от Бургас

България ще бъде домакин на първите три етапа от колоездачната Обиколка на Италия през 2026 година, съобщава Radsport aktuell.

Според германското издание 109-ото Джиро ще стартира в Бургас през май, след което колоната ще спре във Велико Търново, откъдето ще се отправи към Пловдив, а краят на третия етап ще бъде в столицата София, след което състезателите ще пътуват за Южна Италия за продължаването на състезанието.   От Radsport aktuell пишат, че информацията все още не е официална и съществуват възможности за някои промени, но те са малко вероятни.

Очакванията са организаторите да обявят точния маршрут и етапи във втората половина на ноември. В официалния сайт на Международния колоездачен съюз (ЮСИ) за стартова дата е обявен 9 май с финал на 31 май.

Преди няколко седмици официално стана ясно, че България за първи път ще приеме престижната надпревара.

Обиколката на Италия е едно от трите най-големи многоетапни колоездачни състезания заедно с Тур дьо до Франс и испанската Вуелта.

