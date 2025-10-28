Джиро д'Италия 2026 тръгва от Бургас

България ще бъде домакин на първите три етапа от колоездачната Обиколка на Италия през 2026 година, съобщава Radsport aktuell.

Според германското издание 109-ото Джиро ще стартира в Бургас през май, след което колоната ще спре във Велико Търново, откъдето ще се отправи към Пловдив, а краят на третия етап ще бъде в столицата София, след което състезателите ще пътуват за Южна Италия за продължаването на състезанието. От Radsport aktuell пишат, че информацията все още не е официална и съществуват възможности за някои промени, но те са малко вероятни.

Очакванията са организаторите да обявят точния маршрут и етапи във втората половина на ноември. В официалния сайт на Международния колоездачен съюз (ЮСИ) за стартова дата е обявен 9 май с финал на 31 май.

Преди няколко седмици официално стана ясно, че България за първи път ще приеме престижната надпревара.

Обиколката на Италия е едно от трите най-големи многоетапни колоездачни състезания заедно с Тур дьо до Франс и испанската Вуелта.