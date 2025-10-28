Шест български победи на старта на турнир от Тенис Европа в Хасково

Шест победи постигнаха българските тенисисти на турнир за юноши и девойки до 14 г. от трета категория на Тенис Европа в Хасково.

Победи при юношите записаха Мартин Валеов, Стелиян Даракев, Борислав Гергинов и Борис Тонев, а при девойките Татиана Чушева и Бояна Колева.

Юноши, 1-кръг:

№1 Мартин Валеов – Патрик Трападус (Румъния) 6:3, 6:2

№4 Стелиян Даракев – Андрей Грозданов 6:4, 7:5

Борислав Гергинов – Олексий Улятовски (Украйна) 2:6, 6:3, 6:2

Борис Тонев – Тимофей Сторожук (Русия) 6:3, 6:2

Александър Гендов – Панайотис Вамвакас (Гърция) 0:6, 2:6

Даниел Златин – №8 Ахмет Алтунтас (Турция) 1:6, 1:6

Андрей Илев – Ерик Греку (Румъния) 0:6, 0:6

Емил Алексиев – №5 Ялин Акман (Турция) 6:4, 4:6, 2:6

Девойки, 1-кръг:

Татиана Чушева – Никол Бюлбюлева 6:2, 6:3

Бояна Колева – Дария Пекдемир (Турция) 6:2, 6:1

Дарина Енчева – Мелина Ганити (Гърция) 0:6, 0:6

Рая Найденова – №7 София Синкевич (Украйна) 2:6, 0:6

Даная Цанкова – №8 Наталия Ничита (Румъния) 2:6, 0:6

Миа Илчева – Су Мандачи (Турция) 3:6, 0:6