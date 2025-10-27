Платиха 3600 лева за топка на ЦСКА, парите отиват във фондация "За Нашите Деца"

ЦСКА се включи в благотворителна инициатива, целяща да помогне на български деца в нужда. "Червените" осигуриха топка с автографи на футболистите, която бе купена за 3600 лева.

"Изключително щастие беше за всички във Фондация ЦСКА и клуба да бъдем част от благородното събитие на нашите дългосрочни партньори - Фондация "За Нашите Деца".

В 16-ото издание на “Вечер на добродетелите” се включиха десетки личности с големи сърца, които наддаваха за предмети, преживявания и емоции с една цел - да помогнат на над 4000 деца. Фондация ЦСКА се включи с топка с подписите на целия отбор и треньорски щаб, която ще бъде лично връчена на победителя от легендарния бай Добри преди тренировка на отбора.

За нея бяха платени 3600 лв. Благодарим на Петя Мурути, която спечели наддаването, за дарението и щедростта! Благодарим на Фондация "За Нашите Деца", че ни направи част от това прекрасно събитие!", написаха "червените" на страницата си във "Фейсбук".