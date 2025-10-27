Обявиха съдиите за мачовете за Купата на България

Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за предстоящите мачове от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. Станимир Тренчев ще ръководи Севлиево - ЦСКА, а Любослав Любомиров е назначен на Хебър - Левски.
Сблъсъкът Черноморец (Бургас) - Лудогорец е поверен на Красен Георгиев, а Васил Минев ще свири Янтра (Габрово) - ЦСКА 1948.
28 октомври 2025 г., вторник, 12:45 ч.
ОФК Спартак Пл - ПФК Ботев АД
ГС:Михаел Петков ПавловАС1:Александър Христов АпостоловАС2:Никифор Деянов Велков
4-ТИ:Борис Борисов Попов
28 октомври 2025 г., вторник, 13:30 ч.
ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919
ГС:Ивайло Красимиров НенковАС1:Марин Иванов БоневАС2:Георги Димчев Великов
4-ТИ:Валентин Любомиров Стефанов
28 октомври 2025 г., вторник, 13:30 ч.
Футболен клуб Рилски спортист-2011 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД
ГС:Венцислав Георгиев МитревАС1:Мартин Емилов ВеневАС2:Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:Петър Георгиев Димитров
28 октомври 2025 г., вторник, 13:30 ч.
СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ ЯМБОЛ 1915 - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918
ГС:Станимир Георгиев ТодоровАС1:Даниел Милков НиковАС2:Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:Георги Иванов Иванов
28 октомври 2025 г., вторник, 15:45 ч.
Сдружение футболен клуб Фратрия - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:Денислав Йорданов СталевАС1:Иван Стоянов КопчевАС2:Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ:Георги Петров Стоянов
28 октомври 2025 г., вторник, 18:45 ч.
ФК Дунав Русе - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
ГС:Стоян Панталеев АрсовАС1:Георги Пламенов ТодоровАС2:Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ:Иво Петров Иванов
29 октомври 2025 г., сряда, 12:00 ч.
Футболен клуб Миньор - Перник - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД
ГС:Мартин Иванов МарковАС1:Мирослав Максимов ИвановАС2:Радостин Николов Бодуров
4-ТИ:Димитър Цолов Буров
29 октомври 2025 г., сряда, 13:30 ч.
Футболен клуб Севлиево - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД
ГС:Станимир Лозанов ТренчевАС1:Тодор Василев ВуковАС2:Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ:Георги Димитров Давидов
9 октомври 2025 г., сряда, 13:30 ч.
ФК МАРЕК 1915 - ПФК Монтана 1921
ГС:Волен Валентинов ЧинковАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Християн Антонов Терзиев
4-ТИ:Божидар Тихомиров Тодоров
29 октомври 2025 г., сряда, 13:30 ч.
ФК Витоша - ПФК Берое - Стара Загора
ГС:Антонио Тодоров АнтовАС1:Иво Николаев КолевАС2:Иван Радославов Иванов
4-ТИ:Кристина Георгиева Георгиева
29 октомври 2025 г., сряда, 13:30 ч.
ПФК Спартак 1947 Пловдив - ПФК Славия 1913
ГС:Драгомир Димитров ДрагановАС1:Христо Пламенов ХаджийскиАС2:Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ:Георги Георгиев Новачев
29 октомври 2025 г., сряда, 13:30 ч.
Спортист 2009 - ПФК Септември Сф
ГС:Геро Георгиев ПисковАС1:Костадин Димитров ТановчевАС2:Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:Васимир Маруан Ел-Хатиб
29 октомври 2025 г., сряда, 13:30 ч.
Сдружение футболен клуб Загорец - ПФК Ботев Враца
ГС:Кристиян Младенов ТодоровАС1:Красимир Атанасов АтанасовАС2:Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ:Красимир Маргаритов Кръстев
29 октомври 2025 г., сряда, 16:30 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Левски
ГС:Любослав Бисеров ЛюбомировАС1:Петър Велизаров МитревАС2:Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:Георги Петров Стоянов
30 октомври 2025 г., четвъртък, 13:30 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС - ПФК Лудогорец 1945
ГС:Красен Иванов ГеоргиевАС1:Светослав Станимиров СтойчевАС2:Теодор Пешев Петров
4-ТИ:Тодор Недялков Киров
30 октомври 2025 г., четвъртък, 16:30 ч.
ОФК Янтра 2019 - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948
ГС:Васил Петров МиневАС1:Георги Йорданов ДойновАС2:Дарин Василев Иванов
4-ТИ:Стоян Панталеев Арсов