Обявиха съдиите за мачовете за Купата на България

Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за предстоящите мачове от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. Станимир Тренчев ще ръководи Севлиево - ЦСКА, а Любослав Любомиров е назначен на Хебър - Левски.

Сблъсъкът Черноморец (Бургас) - Лудогорец е поверен на Красен Георгиев, а Васил Минев ще свири Янтра (Габрово) - ЦСКА 1948.

28 октомври 2025 г., вторник, 12:45 ч.

ОФК Спартак Пл - ПФК Ботев АД

ГС:Михаел Петков ПавловАС1:Александър Христов АпостоловАС2:Никифор Деянов Велков

4-ТИ:Борис Борисов Попов

28 октомври 2025 г., вторник, 13:30 ч.

ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919

ГС:Ивайло Красимиров НенковАС1:Марин Иванов БоневАС2:Георги Димчев Великов

4-ТИ:Валентин Любомиров Стефанов

28 октомври 2025 г., вторник, 13:30 ч.

Футболен клуб Рилски спортист-2011 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД

ГС:Венцислав Георгиев МитревАС1:Мартин Емилов ВеневАС2:Драгомир Руменов Милев

4-ТИ:Петър Георгиев Димитров

28 октомври 2025 г., вторник, 13:30 ч.

СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ ЯМБОЛ 1915 - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918

ГС:Станимир Георгиев ТодоровАС1:Даниел Милков НиковАС2:Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ:Георги Иванов Иванов

28 октомври 2025 г., вторник, 15:45 ч.

Сдружение футболен клуб Фратрия - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС:Денислав Йорданов СталевАС1:Иван Стоянов КопчевАС2:Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ:Георги Петров Стоянов

28 октомври 2025 г., вторник, 18:45 ч.

ФК Дунав Русе - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС:Стоян Панталеев АрсовАС1:Георги Пламенов ТодоровАС2:Павлета Веселинова Рашкова

4-ТИ:Иво Петров Иванов

29 октомври 2025 г., сряда, 12:00 ч.

Футболен клуб Миньор - Перник - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД

ГС:Мартин Иванов МарковАС1:Мирослав Максимов ИвановАС2:Радостин Николов Бодуров

4-ТИ:Димитър Цолов Буров

29 октомври 2025 г., сряда, 13:30 ч.

Футболен клуб Севлиево - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД

ГС:Станимир Лозанов ТренчевАС1:Тодор Василев ВуковАС2:Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ:Георги Димитров Давидов

9 октомври 2025 г., сряда, 13:30 ч.

ФК МАРЕК 1915 - ПФК Монтана 1921

ГС:Волен Валентинов ЧинковАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Християн Антонов Терзиев

4-ТИ:Божидар Тихомиров Тодоров

29 октомври 2025 г., сряда, 13:30 ч.

ФК Витоша - ПФК Берое - Стара Загора

ГС:Антонио Тодоров АнтовАС1:Иво Николаев КолевАС2:Иван Радославов Иванов

4-ТИ:Кристина Георгиева Георгиева

29 октомври 2025 г., сряда, 13:30 ч.

ПФК Спартак 1947 Пловдив - ПФК Славия 1913

ГС:Драгомир Димитров ДрагановАС1:Христо Пламенов ХаджийскиАС2:Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ:Георги Георгиев Новачев

29 октомври 2025 г., сряда, 13:30 ч.

Спортист 2009 - ПФК Септември Сф

ГС:Геро Георгиев ПисковАС1:Костадин Димитров ТановчевАС2:Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ:Васимир Маруан Ел-Хатиб

29 октомври 2025 г., сряда, 13:30 ч.

Сдружение футболен клуб Загорец - ПФК Ботев Враца

ГС:Кристиян Младенов ТодоровАС1:Красимир Атанасов АтанасовАС2:Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ:Красимир Маргаритов Кръстев

29 октомври 2025 г., сряда, 16:30 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК Левски

ГС:Любослав Бисеров ЛюбомировАС1:Петър Велизаров МитревАС2:Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ:Георги Петров Стоянов

30 октомври 2025 г., четвъртък, 13:30 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС - ПФК Лудогорец 1945

ГС:Красен Иванов ГеоргиевАС1:Светослав Станимиров СтойчевАС2:Теодор Пешев Петров

4-ТИ:Тодор Недялков Киров

30 октомври 2025 г., четвъртък, 16:30 ч.

ОФК Янтра 2019 - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948

ГС:Васил Петров МиневАС1:Георги Йорданов ДойновАС2:Дарин Василев Иванов

4-ТИ:Стоян Панталеев Арсов