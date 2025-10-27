Андрей Рубльов продължава в следващата фаза на Мастърс турнира в Париж

Андрей Рубльов победи британския квалификант Джейкъб Фиърнли в първия кръг на турнира по тенис от сериите "Мастърс“ в Париж. 12-ият в схемата руснак спечели с 6:1, 6:4 и в следващия кръг ще се изправи срещу американеца Лърнър Тиен, който отстрани португалеца Нуно Боржеш с 6:2, 7:6(7).

13-ият поставен Александър Бублик от Казахстан също продължава напред след победа в два сета следу Алексей Попирин от Австралия - 6:4, 6:3.

Италианецът Лоренцо Сонего елиминира американеца Себастиан Корда след 6:2, 6:3, а Александер Мюлер (Франция) се справи с Брендън Накашима (САЩ) - 6:2, 7:5.

По-рано британецът Камерън Нори победи с 6:3, 6:4 аржентинеца Себастиан Баес и във втория кръг ще се изправи срещу поставения под номер едно Карлос Алкарас.