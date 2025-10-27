България ще участва с 16 състезатели на Балканския шампионат по крос кънтри

България ще участва с 16 състезатели в отделните възрастови групи на Балканския шампионат по крос кънтри бягане в Румъния на 8 ноември, съобщиха от БФЛА. Селекционната комисия предложи и от ръководството на централата днес одобриха членове на националния отбор за регионалната надпревара.

В състава очаквано са новите национални шампиони Иво Балабанов при мъжете и Девора Аврамова при жените, които спечелиха титлите през уикенда на Държавното първенство в Пирдоп, както и първенците в другите възрастови групи. Българската делегация със състезателите и треньорите ще наброява 22 души, като 10 от тях (7 състезатели и 3 официални лица) ще участват със средства от Балканската атлетика, а за още 10 БФЛА осигури финансиране. Водач на тима ще бъде председателят на Селекционната комисията Костадин Кисьов,

"БФЛА, със съдействието на своите спонсори и партньори, осигурява финансиране за участието на още 10 атлети – така даваме шанс на повече млади таланти да се състезават и да трупат международен опит. Всички състезатели ще получат пълна екипировка, осигурена от федерацията. По предложение на Комисията по планински, ултра и трейл бягания за отбора се осигурява допълнителна нощувка преди състезанието, за да имат състезателите възможност да отпочинат преди стартовете си", коментира президентът на БФЛА Георги Павлов в профила си във Фейсбук.

Състав на България за Балкавнското първенство по крос кънтри:

Юноши под 20 години: Павел Здравков, Ангел Дарандашев и Панчо Панчев с треньор Атанас Иванов

Девойки под 20 години: Памела Ени, Аника Атанасова и Стефания Любенова с треньори Иван Михайлов и Крум Крумов (самофинансиране)

Младежи под 23 години: Станислав Рашков с треньор Стоян Владков

Девойки под 23 години: Светлозара Грозданова с треньор Стоян Владков

Мъже: Иво Балабанов, Иван Андреев, Атанас Куцаров и Стоян Владков с треньор Желязко Желев

Жени: Девора Аврамова, Силвия Георгиева, Билсерин Сюлейман и Маринела Цекова (самофинансиране) с треньор Иван Попов