19-годишната Мая Джойнт стартира с победа на турнира в Хонконг

Петата поставена Мая Джойнт (Австралия) се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Хонконг от сериите WТА 250. 19-годишната Джойнт се наложи на старта Анастасия Севастова (Латвия) след обрат с 2:6, 6:4, 6:3 за час и 51 минути игра.

Нейна противничка в следващия кръг ще бъде преминалата през квалификациите словачка Виктория Морвайова, която елиминира участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Уон И Хун с 6:1, 6:0.

Първия кръг преодоляха още испанската Кристина Букса след успех над китайската квалификантка Ма Есин с 6:1, 6:2, германката Ева Лис, който спечели с 6:0, 6:3 срещу рускинята Кристина Сидорова и австралийската Айла Томлянович, победила стартиралата от квалификациите японка Момоко Кобори със 7:5, 6:2 в мач, продължил час и 33 минути.

Победа записа и Яфан Ван (Китай), която отстрани австралийската квалификантка Мадисън Инглис с 6:4, 6:7(6), 6:3 за два часа и 47 минути игра.

Миналогодишната шампионка Диана Шнайдер от Русия пропуска надпреварата.

Снимки: Gettyimages