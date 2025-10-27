Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. 19-годишната Мая Джойнт стартира с победа на турнира в Хонконг

19-годишната Мая Джойнт стартира с победа на турнира в Хонконг

  • 27 окт 2025 | 17:42
  • 216
  • 0
19-годишната Мая Джойнт стартира с победа на турнира в Хонконг

Петата поставена Мая Джойнт (Австралия) се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Хонконг от сериите WТА 250. 19-годишната Джойнт се наложи на старта Анастасия Севастова (Латвия) след обрат с 2:6, 6:4, 6:3 за час и 51 минути игра.

Нейна противничка в следващия кръг ще бъде преминалата през квалификациите словачка Виктория Морвайова, която елиминира участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Уон И Хун с 6:1, 6:0.

Първия кръг преодоляха още испанската Кристина Букса след успех над китайската квалификантка Ма Есин с 6:1, 6:2, германката Ева Лис, който спечели с 6:0, 6:3 срещу рускинята Кристина Сидорова и австралийската Айла Томлянович, победила стартиралата от квалификациите японка Момоко Кобори със 7:5, 6:2 в мач, продължил час и 33 минути.

Победа записа и Яфан Ван (Китай), която отстрани австралийската квалификантка Мадисън Инглис с 6:4, 6:7(6), 6:3 за два часа и 47 минути игра.

Миналогодишната шампионка Диана Шнайдер от Русия пропуска надпреварата.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Томова изпадна от топ 130, Каратанчева вече е №1 на България на двойки

Томова изпадна от топ 130, Каратанчева вече е №1 на България на двойки

  • 27 окт 2025 | 12:33
  • 807
  • 0
Григор Димитров падна с една позиция

Григор Димитров падна с една позиция

  • 27 окт 2025 | 10:13
  • 2271
  • 1
Григор в Париж с бивш треньор на Шарапова

Григор в Париж с бивш треньор на Шарапова

  • 27 окт 2025 | 09:32
  • 1397
  • 0
Григор Димитров: Чаках с нетърпение да се завърна

Григор Димитров: Чаках с нетърпение да се завърна

  • 27 окт 2025 | 09:01
  • 3315
  • 0
Григор се завръща с мач срещу французин в Париж

Григор се завръща с мач срещу французин в Париж

  • 27 окт 2025 | 07:07
  • 10978
  • 9
Янис Синер триумфира с титлата във Виена

Янис Синер триумфира с титлата във Виена

  • 26 окт 2025 | 19:26
  • 2198
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 4:1 Лудогорец, домакините се разминаха с пети гол

ЦСКА 1948 4:1 Лудогорец, домакините се разминаха с пети гол

  • 27 окт 2025 | 18:40
  • 27394
  • 127
Нов фаворит за селекционер на България

Нов фаворит за селекционер на България

  • 27 окт 2025 | 17:12
  • 12816
  • 3
Найден Найденов: Дано през следващия сезон Матей Казийски и Цветан Соколов да играят за Локомотив

Найден Найденов: Дано през следващия сезон Матей Казийски и Цветан Соколов да играят за Локомотив

  • 27 окт 2025 | 18:09
  • 2447
  • 1
ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

  • 27 окт 2025 | 13:57
  • 26954
  • 10
Найден Найденов пред Sportal.bg: Готов съм отново да водя млади таланти на България към успехи

Найден Найденов пред Sportal.bg: Готов съм отново да водя млади таланти на България към успехи

  • 27 окт 2025 | 14:06
  • 11901
  • 4
Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

  • 27 окт 2025 | 13:15
  • 4658
  • 0