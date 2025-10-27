Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Нори победи Баес в Париж, за да си осигури сблъсък с Алкарас

Нори победи Баес в Париж, за да си осигури сблъсък с Алкарас

  • 27 окт 2025 | 17:05
  • 79
  • 0
Нори победи Баес в Париж, за да си осигури сблъсък с Алкарас

Камерън Нори ще се изправи срещу поставения под номер едно Карлос Алкарас във втория кръг на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Париж.

Втората ракета на Великобритания спечели с 6:3, 6:4 над аржентинеца Себастиан Баес, за да си осигури среща с Алкарас, който го елиминира на четвъртфиналите на "Уимбълдън".

Нори спечели четири от шест точки за пробив в сравнение с двете на опонента си, за да постигне третата си победа в три срещи с настоящия номер 287 в света.

Номер едно в света Алкарас ще започне в турнира, който се играе в "Ла Дефанс Арена“, във втория кръг.

Италианецът Флавио Коболи преодоля първия кръг след победа в два сета срещу чеха Томаш Махач с 6:1, 6:4. Напред продължава още французинът Артюр Казо, който надигра италианеца Лучано Дардери със 7:6(5), 7:6(4).

По-късно днес участието си в турнира започва и българинът Григор Димитров, който ще се изправи срещу французина Джовани Мпечи Перикар.

