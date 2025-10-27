Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Финалистът от 2024-та Юго Юмбер отказа участие в Париж

Финалистът от 2024-та Юго Юмбер отказа участие в Париж

  • 27 окт 2025 | 16:46
  • 160
  • 0
Финалистът от 2024-та Юго Юмбер отказа участие в Париж

Юго Юмбер, който е номер 1 сред французите и финалист от миналата година на турнира от сериите "Мастърс" в Париж, отказа участие във френската столица и ще бъде заменен в схемата от сънародника си Валентен Ройе, съобщиха организаторите.

Юмбер е принуден да се оттегли заради контузия на гърба. Той получи травмата в полуфинала на турнира в Базел срещу испанеца Алехандро Давидович Фокина, срещу когото трябваше да играе и в Париж във вторник.

"Тъжен съм, че не мога да участвам на турнира тази година. След турнира в Базел, на който получих болки в гърба, е препоръчително да си взема почивка. Нямам търпение да се завърна към положителните емоции в Париж следващата година", написа 220годишният състезател.

Юмбер е заменен от Валентен Ройе, който по този начин стана "щастлив губещ" в трети пореден турнир. Ройе, който е под номер 59 в ранглистата на АТР, загуби от американеца Себастиан Корда във втория кръг на квалификациите, но сега ще срещне Алехандро Давидович Фокина.

Юго Юмбер бе в половината на Григор Димитров, като двамата можеше да се срещнат на осминафиналите, при положение, че отстранят по двама съперника, сред които са шампионът от миналата година Александър Зверев и евентуално Даниил Медведев във втория кръг.

