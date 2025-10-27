Популярни
  SENSHI организира специален лагер за бойци в по-тежките категории

SENSHI организира специален лагер за бойци в по-тежките категории

  • 27 окт 2025 | 15:21
  • 211
  • 0
SENSHI организира специален лагер за бойци в по-тежките категории

След успешното издание за ексклузивния лагер за леки и средни теглови дивизии, международната бойна верига SENSHI организира втори тренировъчен лагер с покани, този път насочен към бойци от 85 кг. и нагоре в средна и тежка категория. В дните от 12 до 15 ноември 2025 г. в SENSHI Gym – Варна ще се проведе интензивна четиридневна подготовка със седем тренировки, множество спаринг сесии и споделяне на ценен професионален опит между участници и инструктори.

Фокусът на лагера е върху развитието на физическата сила, техниката и стратегическото мислене на бойците от тежките категории. За тренировъчния процес ще се погрижат някои от най-големите имена в световния кикбокс – Семи Шилт, Ернесто Хуст и Ян Сокуп, които ще работят лично с подбраната група активни състезатели.

Това е вторият по рода си SENSHI лагер за този сезон, в който се включват само поканени професионални бойци, доказали се на ринга на веригата и готови да надградят уменията си редом до легендите на спорта.

„Мистър Перфектен“ Ернесто Хуст е четирикратен световен шампион на K-1, световен шампион по савате, световен шампион на ISKA по фул контакт и световен шампион по муай тай, член на борда на директорите на KWU SENSHI. Легендата Семи Шилт е четирикратен K-1 Grand Prix шампион, K-1 световен шампион, трикратен носител на титлата King of Pancrase, двукратен световен Кудо шампион, носител на още шампионски титли, президент на KWU SENSHI Европа и член на борда на директорите на KWU SENSHI.

Чешкият самурай Ян Сокуп има второ място на деветия световен отворен киокушин шампионат през 2007 г., европейски шампион, победител в All Japan Tournament, шампион в тежка категория на Yangame Fight Night през 2014 г. и член на борда на директорите на KWU SENSHI Европа.

Последното за годината мащабно издание на тренировъчните лагери на веригата ще се проведе от 4 до 7 декември 2025 г., отново във Варна. Освен двете нидерландски величия и чешката легенда, още световноизвестни майстори ще бъда инструктори на лагера, отворен за регистрация и участие на активни бойци. Крайният срок за записване наближава - 5 ноември.

Кулминацията за веригата в края на годината ще бъде на 6 декември в Двореца на културата и спорта – Варна, където ще се проведе зрелищната галавечер SENSHI 29. Феновете на бойните спортове могат да очакват 11 впечатляващи сблъсъка и гарантирана висока доза адреналин. Билетите за международната галавечер вече са в продажба в мрежата на Eventim.bg.

