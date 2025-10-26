Астън Вила ще опита да продължи възхода в Премиър лийг срещу Манчестър Сити

Астън Вила посреща Манчестър Сити на "Вила Парк" в мач от 9-ия кръг на Премиър лийг този неделен следобед от 16:00 часа. Двубоят ще бъде ръководен от опитния рефер Майкъл Оливър. Срещата се очертава като интригуващ сблъсък между отбора на Унай Емери, който показва добра форма в последните седмици, и шампионите на Англия, които продължават борбата си за върха в класирането.

Манчестър Сити заема третата позиция в класирането с 16 точки от 8 изиграни мача, като отборът на Пеп Гуардиола е отбелязал впечатляващите 17 гола и е допуснал само 6. Гражданите се намират в добра позиция за атака към върха, като продължават да демонстрират силна игра както в Премиър лийг, така и в Шампионската лига. Астън Вила се намира на 12-о място с 12 точки от същия брой мачове, с равен баланс от 8 отбелязани и 8 допуснати гола. Отборът от Бирмингам има възможност с евентуална победа да се изкачи значително в класирането и да се доближи до зоната на европейските турнири.

Астън Вила идва след загуба в Лига Европа срещу Го Ахед Ийгълс с 2:1 (на 23.10.2025), но преди това записа четири последователни победи. Тимът на Емери победи Тотнъм като гост с 2:1 (на 19.10.2025), надделя над Бърнли с 2:1 (на 05.10.2025), спечели гостуването си на Фейенорд с 2:0 (на 02.10.2025) и разгроми Фулъм с 3:1 (на 28.09.2025). Манчестър Сити е в отлична форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. Отборът на Гуардиола победи Виляреал като гост с 2:0 (на 21.10.2025) в Шампионската лига, надви Евертън с 2:0 (на 18.10.2025), спечели срещу Брентфорд с 1:0 (на 05.10.2025), завърши наравно 2:2 с Монако (на 01.10.2025) и разгроми Бърнли с 5:1 (на 27.09.2025).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Манчестър Сити има лек превес с три победи срещу две за Астън Вила. Последната среща се състоя на 22 април 2025 г. на "Етихад", където Сити победи с 2:1 с голове на Бернардо Силва (7') и Матеус Нунеш (90'), докато Маркъс Рашфорд реализира дузпа за Вила. Интересното е, че Астън Вила спечели последните два мача на своя стадион срещу шампионите – с 2:1 на 21 декември 2024 г. (голове на Джон Дюран и Морган Роджърс) и с 1:0 на 6 декември 2023 г. (гол на Леон Бейли). На "Етихад" Сити записа убедителна победа с 4:1 на 3 април 2024 г., когато Фил Фоудън отбеляза хеттрик.

Морган Роджърс се утвърждава като един от най-важните играчи за Астън Вила този сезон. 23-годишният офанзивен полузащитник има 1 гол и 2 асистенции в първенството досега, като се отличава с прецизни подавания и добро позициониране в атака. Роджърс има отлични спомени от последния домакински мач срещу Манчестър Сити, когато отбеляза гол и направи асистенция при победата с 2:1. В последните си мачове той демонстрира постоянство, като отбеляза важен гол при победата над Тотнъм и асистира при успехите срещу Бърнли и Фулъм. Ерлинг Холанд продължава да бъде голова машина за Манчестър Сити с впечатляващите 9 гола в 8 мача в Премиър лийг този сезон. Норвежкият нападател е в страхотна форма, като отбеляза два гола при последната победа над Евертън и решителен гол при успеха срещу Брентфорд. Холанд е особено опасен във втората част на мачовете, когато отбелязва повечето от головете си. Интересното е, че той все още не е успял да се разпише срещу Астън Вила на "Вила Парк" в последните си две гостувания там, което ще бъде допълнителна мотивация за голмайстора на Сити в предстоящия двубой.