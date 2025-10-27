Нгетич с най-добро постижение в света за сезона на полумаратона във Валенсия, Алмгрен с европейски рекорд

Агнес Нгетич постигна най-доброто време в света за сезона от 1:03:08, а Йомиф Кеджелча защити титлата си с 58:02 на полумаратона във Валенсия вчера. Състезанието е част от златния етикет на Световната атлетика.

През по-голямата част от надпреварата при жените световният рекорд изглеждаше застрашен, но кенийската световна рекордьорка на 10 км Нгетич в крайна сметка не успя да го подобри с 16 секунди. Пресичайки финалната линия за 1:03:08, тя записа третото най-бързо време в историята. По-добри постижения имат единствено световната рекордьорка Летесенбет Гидей (1:02:52), поставено във Валенсия през 2021 г., и самата Нгетич с 1:03:04 от миналата година в същия град, когато дебютира в дисциплината.

Подобно на миналата година, Нгетич, водена този път от пейсмейкъра Моузес Нталоиши, започна с изключително бързо темпо. На 5-ия километър хронометърът отчете 14:38, което ѝ даде преднина от 11 секунди пред етиопката Фотйен Тесфай, която досега беше лидерка за сезона с 1:03:35 от Берлин през април.

24-годишната Нгетич поддържаше страхотната си скорост и премина 10-ия километър за 29:28 – значително по-бързо от темпото за световен рекорд. В същото време Тесфай изоставаше с 37 секунди, преминавайки контролата за 30:05.

В повторение на миналогодишния сценарий, когато Нгетич достигна 10 км за 29:18, но не успя да запази темпото, кенийката започна да забавя. Следващите километри тя пробяга в диапазона 3:00/3:05. На 15-ия километър, който достигна за 44:36, тя все още беше с прогноза за световен рекорд (1:02:43), но темпото на четвъртата в света на 10 000 м постепенно спадна във финалната част и тя спечели без конкуренция с 1:03:08.

На подиума до нея се качиха Тесфай, която завърши втора с 1:05:11 след трудности в последните километри, и кенийката Вероника Лолео, която постигна впечатляващо лично най-добро време от 1:05:46 в четвъртото си участие на тази дистанция за годината.

"Знам, че имам световния рекорд в краката си и времената ми бяха под това темпо до 15-ия километър“, каза Нгетич. "Дори и без да подобря рекорда, съм доволна, тъй като съм се състезавала във Валенсия три пъти (веднъж на 10 км и два пъти на полумаратон) и съм печелила всичките.“

При мъжете Кеджелча беше перфектно воден от кениеца Амос Кипкорир. Световният сребърен медалист на 10 000 м от Етиопия стартира с постоянно темпо от 2:43, преминавайки първите 5 км за обещаващите 13:35 – с около три секунди по-бързо от миналата година, когато 28-годишният атлет постави световния си рекорд от 57:30. Никой не посмя да го последва, като Родриг Квизера от Бурунди изоставаше със седем секунди, а кениецът Николас Кипкорир беше на още една секунда зад него.

Пейсмейкърът се оттегли малко по-късно, така че Кеджелча трябваше да бяга сам през голяма част от състезанието. Въпреки това трикратният победител във Валенсия запази бясното си темпо и достигна 10-ия километър за 27:13, само с една секунда по-бавно от миналогодишното си време и с прогноза за 57:25. По това време самотният Квизера беше далеч назад, на 25 секунди от лидера, докато шведът Андреас Алмгрен се изкачи до четвърто място с време 27:54, бягайки редом до кениеца Брайън Кибор.

През втората половина на състезанието необичайно доброто време от 20°C, придружено от пориви на вятър и влажност над 60%, затрудни усилията на Кеджелча и скоростта му започна да намалява. На 15-ия километър той отчете 40:59 и въпреки упоритата борба в следващите километри, отсечка от 5 км за 14:02 сложи край на шансовете му да подобри времето си от миналата година. Той трябваше да се задоволи с победа с 58:02, постигайки седмото си бягане под 60 минути в седем участия на тази дистанция.

Времето на етиопеца е второто най-бързо за годината след 56:42 на Джейкъб Киплимо от Барселона през февруари, което очаква ратификация като световен рекорд.

Борбата за останалите места на подиума беше ожесточена. Второто място зае базираният в Испания Квизера с личен рекорд от 58:39, а Кибор получи същото време.

Андреас Алмгрен постави впечатляващ европейски рекорд от 58:41 във второто си участие на тази дистанция, ставайки първият европейски атлет, слязъл под 59 минути на полумаратон. Дебютантът от Южна Африка Адриан Вилдшут завърши челната петица с 59:13.

"Чувствах се превъзходно до 10-ия километър, но след това започнах да усещам болки в стомаха и не можах да поддържам ритъма си“, каза Кеджелча. "Така или иначе, денят не беше идеален за световен рекорд, тъй като вятърът беше силен и ми пречеше.“

Снимки: Gettyimages