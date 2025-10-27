Популярни
Томова изпадна от топ 130, Каратанчева вече е №1 на България на двойки

  • 27 окт 2025 | 12:33
  • 86
  • 0
Томова изпадна от топ 130, Каратанчева вече е №1 на България на двойки

Виктория Томова се смъкна с 11 места в световната ранглиста по тенис за жени и заема 137-а позиция с 557 точки.

Втората ракета на България при дамите Лиа Каратанчева също губи позиции и вече е 314-а в подреждането на сингъл с 210 точки в актива си. Сред първите 500 от българките са още: Изабелла Шиникова (№327), Денислава Глушкова (№370), Елизара Янева (№432), Гергана Топалова (№455) и Росица Денчева (№483).

Каратанчева обаче стана първа ракета на страната в класацията на двойки с 458 точки, изпреварвайки Виктория Томова. През уикенда Каратанчева достигна до полуфиналите на двойки на турнира на клей в Керетаро (Мексико) от сериите WТА 125 с награден фонд 115 хиляди долара.

Арина Сабаленка от Беларус остава начело в ранглистата на Женската тенис асоциация (УТА) с 9870 точки, следвана от Ига Швьонтек (Полша) с 8195 и Коко Гоф (САЩ) с 6563 точки. Топ 5 се допълва от още две американки – Аманда Анисимова и Джесика Пегула.

