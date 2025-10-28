Късен гол запази аванса на Порто

Порто направи обрат при гостуването си на Морейрензе от 9-ия кръг на Лига Португал. "Драконите" се наложиха с 2:1 след късен гол на резервата Дениз Гюл. Турският нападател се появи на терена четвърт час преди края и донесе измъчената победа на гостите в 89-ата минута.

Началото не беше никак добро за Порто. Морейрензе рядко атакуваше, но стигна до гол в 18-ата минута, когато Аланзиньо стреля от въздуха и след рикошет в тялото на противников футболист топката спря зад гърба на Диого Коща. Натискът на "драконите" даде резултат в добавеното време на първата част и Саму Омородион изравни от дузпа.

През второто полувреме Порто всячески търсеше победа, но Морейрензе се защитаваше добре и не допускаше сериозни опасости пред вратата си. В 89-ата минута след центриране от корнер Якуб Кивиор пръв игра с топката, а Дениз Гюл я вкара във вратата и осигури победата на Порто.

По този начин отборът на Франческо Фариоли събра 25 точки и продължава да оглавява еднолично класирането. Втори е Спортинг (Лисабон) с 22, а на трето място е Бенфика с 21.