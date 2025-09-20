Порто продължи безгрешния си рецитал след нова класика

Отборът на Порто записа шеста победа в шести мач от Лига Португал от началото на сезона.
Този път “драконите” сломиха с 3:0 тима на Рио Аве и останаха еднолично на върха във временното класиране без загубена точка.
Съперникът от своя страна остана в зоната на изпадащите без победа и само с три равенства след първите шест срещи в шампионата.
Иначе Порто реши всичко още през първото полувреме, след като Пабло Росарио (4’) и Саму Омородион (13’) вкараха два гола в рамките на откриващия четвърт час. След почивката Габриел Вейга (52’) добави още едно попадение на сметката на “драконите”, които след шест мача не просто имат едно от най-добрите нападения в шампионата, но и демонстрират изключителна стабилност в отбрана със само едно допуснато попадение.
