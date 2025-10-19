Приключи силната серия на Мъри Стоилов в Гьозтепе

Силната серия на Станимир Стоилов начело на Гьозтепе приключи, след като отборът допусна първа загуба за сезона. Тимът от Измир отстъпи с 0:1 на Аланияспор като гост в среща от деветия кръг на турския шампионат. Досега футболистите на българския треньор имаха четири победи и четири ремита и бяха трети в класирането, но вече напуснаха топ 3. Те бяха наказани от бившия им футболист Юмит Акдаг, който се разписа в 83-тата минута при добавка.

Като цяло Гьозтепе отстъпваше на съперника във владението на топката, но пък отправи повече точни удар - шест срещу пет. Пет от тях обаче станаха факт през първото полувреме, а след паузата съставът на Мъри не беше на същото ниво и в края на двубоя се пропука, а след това така и не успя да изравни.

В следващия кръг на Гьозтепе предстои сблъсък с шампиона Галатасарай в Истанбул, като мачът е в неделя от 16:00 часа.