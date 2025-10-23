Популярни
Бешикташ настигна Гьозтепе

  • 23 окт 2025 | 02:26
Бешикташ настигна Гьозтепе

Бешикташ се върна към победите в турското първенство и излезе на шесто място в класирането. "Черните орли" спечелиха с 2:0 гостуването си на Коняспор в отложен двубой от третия кръг и се изравниха по точки с Гьозтепе и Самсунспор.

Първите минути бяха по-силни за домакините, но в средата на полувремето Уилфред Ндиди засече с глава центриране от корнер на Оркун Кьокчу и даде аванс на Бешикташ. Последвана още пропуски на Коняспор, а гостите почти не атакуваха. При една от редките им контри обаче те стигнаха до втори гол. Вратарят Дениз Ерташ по комичен начин изпусна топката и я подари на Тами Ейбрахам, който отблизо затвърди победата на Бешикташ.

В друг мач, игран вчера, Ризеспор и Истанбул Башакшехир направиха нулево равенство. След този резултат гостите останаха в зоната на изпадащите, където са още Кайзериспор и Фатих Карагюмрюк.

Начело в турската СуперЛига е Галатасарай с 25 точки, следван от Трабзонспор с 20 и Фенербахче с 19.

