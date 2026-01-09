Вяра, търпение и труд: възраждането на Хуберт Хуркач

Преди Юнайтед къп бившият №9 в света Николас Масу разговаря със своя играч Хуберт Хуркач. Полякът се подготвяше за първия си турнир от седем месеца насам заради контузия в коляното, която наложи операция миналия юли. Посланието от чилиеца беше ясно.

„Наслаждавай се отново на състезанието“, каза Масу на Хуркач. „Погледни назад откъде мина и през какво премина през последните седем месеца. Заслужаваш да си тук. Оцени го. Наслаждавай се на момента. Върви стъпка по стъпка, без да мислиш прекалено за резултатите.“

Оттогава Хуркач направи мечтан старт на завръщането си в Сидни, като записа победи в два сета срещу световния №3 Александър Зверев и Талон Грикспор, за да помогне на Полша да достигне четвъртфиналите на смесения отборен турнир.

„Наистина, наистина съм щастлив, защото имахме трудни моменти. И когато си извън състезанията седем месеца — това е много време — трябва да си търпелив“, каза Масу. „Трябва да си силен. Не е лесно, защото понякога просто започваш да мислиш за турнирите. Пропускаш седмици, а после възстановяването е бавно.“

Макар играта на Хуркач да е била добра в Ken Rosewall Arena и той да записа 20-ата си победа срещу играч от Топ 10, това не означава, че последните месеци са били перфектни. Далеч от това — за поляка, който в два поредни сезона претърпя операция на коляното.

„Не е лесно да поддържаш вярата през цялото време, защото дните са дълги, има много процедури, много възстановяване“, каза Масу. „Но в същото време съм напълно убеден — защото го видях през толкова много години в Тура, толкова много години в тениса — че в един момент, ако останеш силен и вярваш и работиш здраво, ще го заслужиш.“

Масу подчерта, че Хуркач е направил всичко по силите си не само да се възстанови физически, но и да се подготви за завръщането си. От Марбея и Малага до Монако и Полша Хуркач е работил изтощително, за да се постави в позиция за моменти като тези, които преживя през последната седмица.

„Невероятна е работната етика на Хуби. Той следва всичко на 100 процента. Ако трябва да направи това, прави и това, и още“, каза Масу. „Не е само на корта — и извън него: как се грижи за храната, за лечението, всички разтягания. Така че мисля, че когато работиш по този начин, [положителните] неща трябва да се върнат. Заслужаваш да имаш такива резултати.“

За Хуркач всеки ден е бил един и същ — ранни сутрини, късни вечери и много тежка работа. Имало е моменти на болка и умора. Но както обясни треньорът, „тези неща са трудни“.

„Моят опит от живота и тенис кариерата ми е, че когато нещо е силно срещу теб или понякога е тъмно, в края на тунела виждаш светлината“, каза Масу. „Трябва да запазиш вярата.“

Двукратният олимпийски шампион се върна в Чили за около три месеца, преди през септември да се върне в Европа, за да помогне на поляка да поднови тренировките на корта. Двамата действаха доста бавно, като поставиха на първо място това да слушат лекарите и физиотерапевта на Хуркач. Ключово беше да не се прибързва.

„Всичко, което трябваше да направим, го правехме, и слушахме правилните хора“, каза Масу. „Бяхме силни в трудните моменти и мисля, че цялото нещо за мен, от моята гледна точка, което исках, е да го видя отново на корта да се състезава.“

Едно нещо, което със сигурност не е напуснало поляка, е сервисът му. Хуркач е направил 42 аса в рамките на четири сета и е допуснал общо само една възможност за пробив срещу сериозна опозиция.

„Това е голям талант“, каза Масу. „И със сигурност работи много. Той поставя голям фокус там.“

Но чилиецът побърза да отбележи и колко завършен играч е Хуркач. Световният №83 е висок 196 см (6'5"), но има повече от голям сервис.

„Мисля, че той е много комплексен играч. Все още вярвам, че може да играе и на клей на същото ниво като на твърди кортове“, каза Масу. „И разбира се, трябва да подобрим някои малки детайли, които могат да го върнат отново да се бори най-най-отгоре. Но най-важното е здравето — все още вярвам, че ако е здрав, можем да постигнем добри неща.“

Хуркач тепърва започва. Макар да се надява да запази отличната си ранна форма тази седмица в Сидни, цялостното завръщане едва започва. Масу силно вярва в своя възпитаник.

„Винаги вярвам, че нищо не е невъзможно, ако запазиш работната си етика, ако запазиш позитивното си мислене“, каза Масу. „В един момент ще се възстановиш.“