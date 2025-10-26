Драма в битката за оцеляване остави Уулвс на дъното

Бърнли спечели драматично битката срещу Уулвърхамптън на "Молиню". Отборът на Скот Паркър стигна до успех с 3:2 с гол на Лайл Фостър в 95-ата минута. След този резултат гостите вече са на пет точки от зоната на изпадащите, а "вълците" са закотвени на дъното с актив от две точки.

Шиан Флеминг отбеляза два гола за гостите през първото полувреме. Той откри резултата след прекрасен удар от въздуха и след това се разписа още веднъж в 30-ата минута. Не изглеждаше, че Уулвс може да се върне в мача, но те успяха да изравнят в края на първото полувреме. Странд Ларсен се разписа от дузпа малко преди почивката, а в добавеното време Маршал Мунеци изравни след удар с глава.

SUPER BURNLEY WIN AWAY 😮‍💨 pic.twitter.com/7VJpk22vsc — Burnley FC (@BurnleyOfficial) October 26, 2025

"Вълците" не успяха да се възползват от подема си след това развитие. През втората част Йон Ариас удари греда от пряк свободен удар. Попадението на Фостър в 95-ата минута бе тежък удар за домакините, а след него Дубравка направи важно спасяване, за да подсигури трите точки на Бърнли. След края на срещата феновете на Уулвс поискаха оставката на мениджъра Витор Перейра. Те отправиха гневни скандирания и към изпълнителния директор Джеф Ши и към собствениците на клуба.

