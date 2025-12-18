Спартак Плевен победи Нюкасъл Ийгълс в мач от Европейската северна баскетболна лига

Баскетболистите на Спартак Плевен победиха с 95:91(38:7,19:24,11:23, 27:34) английския Нюкасъл Ийгълс като домакин в зала "Балканстрой" в Плевен в шестата си среща от група С на Европейската северна баскетболна лига за мъже (ENBL).

След този мач българският отбор има вече по три победи и загуби в надпреварата.

Първият кош в срещата отбеляза Джейлан МакКлауд за Спартак от зоната за три точки след две неуспешни атаки за гостите и една за плевенчани. За по-малко от две минути се стигна до 12:0. За това време англичаните вече бяха направили две лични нарушения. При тази ситуация треньорът им Марк Стютъл взе първото в мача техническо прекъсване. Разликата продължи да набъбва, а отборът на Нюкасъл Ийгълс отбеляза първия си кош след близо четири минути игра – 21:2. След още три резултатът вече беше 27:7. Темпото на игра спадна. Гостите все така трудно намираха пътя към българския кош. Частта приключи при 38:7.

В началото на втората четвърт англичаните открадната една топка в центъра, но отново не успяха да реализират. Следващите им две атаки бяха успешни – 39:12. Тайм аут взе и треньорът на Спартак Тодор Тодоров. В следващите минути играта се изравни и в средата на частта разликата остана 27 точки – 48:21. Нещата на паркета не се промениха през врмето до края. Съдиите дадоха почивка след два успешно изпълнени наказателни удара от Ноел Браун за Спартак по-малко от секунда преди края и резултат 57:31.

Второто полувреме започна с тройка на Хамънд и кош през центъра на Рей Шон Тейлър за гостите. След две минути игра те намалиха до 59:39. След още толкова активът на плевенчани набъбна само с още две точки - 61:43. Това принуди Тодор Тодоров за поиска прекъсване. Повече от минута след това топката не може да влезе в нито един от двата коша. Първи отбелязаха баскетболистите на Нюкасъл, а атаките на домакините продължаваха да са безуспешни – 61:46. В края на тази четвърт на електронното табло беше изписано – 68:57.

Последната част започна с 4:2 точки за Нюкасъл Ийгълс. Плевенчани не успяха на няколко пъти. Първият им кош от игра дойде осем минути преди края – 72:61. Малобройните фенове на гостите също подкрепяха любимия си отбор по време на целия мач. Пет минути преди края разликата беше стопена до 76:69. В края на мача играта се накъса от лични нарушения. Баскетболистите на Спартак успяха да задържат устрема на Нюкасъл ийгълс и спечелиха мача с 95:91.

Най-резултатен беше Джейлан МакКлауд от Спартак с 27 точки, съотборниците му Мартин Сотиров и Ноел Браун добавиха по още 26 и 25. За гостите Бърдън се отчете с 19.

Следващата среща в лигата на Спартак е на 20 януари като гост Джики Варшава. Англичаните посрещат отбора на Оломоуцко на 6 януари.