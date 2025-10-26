Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мартин Атанасов с 11 точки, Монца с втора загуба в Италия

Мартин Атанасов с 11 точки, Монца с втора загуба в Италия

  • 26 окт 2025 | 23:04
  • 530
  • 0

Отборът на Веро Волей (Монца), в който играят националът Мартин Атанасов и младежкият такъв Жасмин Величков, допусна втора поредна загуба в италианската Суперлига. Воденият от Масимо Екели тим падна като гост на Валса Груп (Модена) с 0:3 (19:25, 17:25, 24:26) в мач от втория кръг на шампионата, игран тази вечер в зала "Пала Панини".

Мартин Атанасов, Жасмин Величков и Монца не спряха Перуджа
Мартин Атанасов, Жасмин Величков и Монца не спряха Перуджа

Така Монца продължава да е без победа и без спечелена точка във временното класиране. В междинния 3-и кръг Атанасов, Величков и съотборниците им са домакини на новака Кунео. Срещата е в сряда (29 октомври) от 21,30 часа българско време.

Мартин Атанасов игра стабилно цял мач за Монца и стана най-резултатен с 11 точки (1 блок, 1 ас, 47% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - -4), с колкото завърши и Кристиан Падар (50% ефективност в атака - +5).

Жасмин Величков пък се появи за кратко като резерва в първия гейм, но без да се отчете с нито една точка.

За домакините от Модена австриецът Паул Бухегер заби 20 точки (3 блока, 2 аса и 71% ефективност в атака - +14) за победата.

Но за Най-полезен играч (MVP) на мача беше обявен Влад Давискиба, който добави още 17 точки (1 блок, 4 аса, 60% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +10) за успеха.

ВАЛСА ГРУП (МОДЕНА) - ВЕРО ВОЛЕЙ (МОНЦА) 3:0 (25:19, 25:17, 26:24)

МОДЕНА: Амир Тизи-Уалу 2, Паул Бухегер 20, Влад Давискиба 17, Лука Поро 8, Пардо Мати 6, Джовани Сангуинети 1 - Люк Пери-либеро (Симоне Анцани 3, Якопо Масари, Артур Бенто, Ахмед Икбайри 3, Матиас Хираудо)

Старши треньор: АЛБЕРТО ДЖУЛИАНИ

МОНЦА: Ян Цимерман 1, Кристиан Падар 11, МАРТИН АТАНАСОВ 11, Лука Мартила 9, Леандро Моска 4, Томас Берета 6 - Леонардо Сканферла-либеро (ЖАСМИН ВЕЛИЧКОВ, Якопо Ларица 1, Диего Фрасчо 1)

Старши треньор: МАСИМО ЕКЕЛИ.

Снимки: legavolley.it

Следвай ни:

Още от Волейбол

Падуа, без Борис Начев, без шансове срещу Тренто

Падуа, без Борис Начев, без шансове срещу Тренто

  • 26 окт 2025 | 20:24
  • 962
  • 1
Теодор Салпаров в предаването "Зала на славата"

Теодор Салпаров в предаването "Зала на славата"

  • 26 окт 2025 | 20:02
  • 649
  • 0
Христо Велков: Необходима е много работа.

Христо Велков: Необходима е много работа.

  • 26 окт 2025 | 18:30
  • 782
  • 0
Обещанието на Алекс Николов към Мони Николов за победата над САЩ: Върнах се, момче!

Обещанието на Алекс Николов към Мони Николов за победата над САЩ: Върнах се, момче!

  • 26 окт 2025 | 18:11
  • 11381
  • 1
Симона Атанасова: Пожелавам си да играем с желание и всички да са здрави

Симона Атанасова: Пожелавам си да играем с желание и всички да са здрави

  • 26 окт 2025 | 18:03
  • 1195
  • 0
Петър Кънев: 15 отбора изявиха желание да играят в женското първенство

Петър Кънев: 15 отбора изявиха желание да играят в женското първенство

  • 26 окт 2025 | 18:02
  • 751
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

  • 26 окт 2025 | 19:07
  • 129128
  • 360
Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

  • 26 окт 2025 | 19:18
  • 78016
  • 331
Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

  • 26 окт 2025 | 23:44
  • 9885
  • 14
Янев: Така трябва да играем

Янев: Така трябва да играем

  • 26 окт 2025 | 19:33
  • 21514
  • 28
Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

  • 26 окт 2025 | 17:55
  • 28595
  • 9
Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

  • 26 окт 2025 | 17:57
  • 28222
  • 13