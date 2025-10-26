Мартин Атанасов с 11 точки, Монца с втора загуба в Италия

Отборът на Веро Волей (Монца), в който играят националът Мартин Атанасов и младежкият такъв Жасмин Величков, допусна втора поредна загуба в италианската Суперлига. Воденият от Масимо Екели тим падна като гост на Валса Груп (Модена) с 0:3 (19:25, 17:25, 24:26) в мач от втория кръг на шампионата, игран тази вечер в зала "Пала Панини".

Така Монца продължава да е без победа и без спечелена точка във временното класиране. В междинния 3-и кръг Атанасов, Величков и съотборниците им са домакини на новака Кунео. Срещата е в сряда (29 октомври) от 21,30 часа българско време.

Мартин Атанасов игра стабилно цял мач за Монца и стана най-резултатен с 11 точки (1 блок, 1 ас, 47% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - -4), с колкото завърши и Кристиан Падар (50% ефективност в атака - +5).

Жасмин Величков пък се появи за кратко като резерва в първия гейм, но без да се отчете с нито една точка.

За домакините от Модена австриецът Паул Бухегер заби 20 точки (3 блока, 2 аса и 71% ефективност в атака - +14) за победата.

Но за Най-полезен играч (MVP) на мача беше обявен Влад Давискиба, който добави още 17 точки (1 блок, 4 аса, 60% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +10) за успеха.

ВАЛСА ГРУП (МОДЕНА) - ВЕРО ВОЛЕЙ (МОНЦА) 3:0 (25:19, 25:17, 26:24)

МОДЕНА: Амир Тизи-Уалу 2, Паул Бухегер 20, Влад Давискиба 17, Лука Поро 8, Пардо Мати 6, Джовани Сангуинети 1 - Люк Пери-либеро (Симоне Анцани 3, Якопо Масари, Артур Бенто, Ахмед Икбайри 3, Матиас Хираудо)

Старши треньор: АЛБЕРТО ДЖУЛИАНИ

МОНЦА: Ян Цимерман 1, Кристиан Падар 11, МАРТИН АТАНАСОВ 11, Лука Мартила 9, Леандро Моска 4, Томас Берета 6 - Леонардо Сканферла-либеро (ЖАСМИН ВЕЛИЧКОВ, Якопо Ларица 1, Диего Фрасчо 1)

Старши треньор: МАСИМО ЕКЕЛИ.

Снимки: legavolley.it