Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мартин Атанасов, Жасмин Величков и Монца не спряха Перуджа

Мартин Атанасов, Жасмин Величков и Монца не спряха Перуджа

  • 22 окт 2025 | 00:11
  • 368
  • 0

Световният вицешампион Мартин Атанасов, младежкият национал и отборът на Веро Волей (Монца) направиха всичко възможно, но не можаха да спрат гранда Сър Суса Скай (Перуджа) в първия кръг на Суперлигата на Италия.

Монца поведе с 1:0 гейма, но в крайна сметка отстъпи на Перуджа с 1:3 (25:22, 16:25, 23:25, 19:25) у дома.

Мартин Атанасов започна двубоя като титуляр, а в третата и четвъртата част влизаше като резерва и записа 7 точки (1 блок, 50% ефективност в атака, 33% перфектно и 67% позитивно посрещане - +2).

По-късно той бе заменен от Жасмин Величков, който се появи в игра като резерва във втория гейм, но започна в основния състава в третата и четвъртата част. Великов завърши двубоя с 8 точки (47% ефективност в атака, 33% перфектно и 73% позитивно посрещане).

Унгарският диагонал Кристиан Падар реализира 14 точки (1 ас, 1 блок, 50% ефективност в атака - +3) за Монца.

Финландецъл Лука Мартила се отличи с 12 точки (55% ефективност в атака, 21% перфектно и 57% позитивно посрещане).

Уасим Бен Тара заби 19 точки (63% ефективност в атака - +8) за Перуджа.

Юки Ишикава добави 18 точки (1 блок, 77% ефективност в атака, 17% перфектно и 63% позитивно посрещане - +15).

Олег Плотницкий записа 14 точки (2 аса, 1 блок, 44% ефективност в атака, 35% перфектно и 59% позитивно посрещане - +2).

Следвай ни:

Още от Волейбол

Аспарух Аспарухов с 14 точки за Шлепск в първия мач в Полша

Аспарух Аспарухов с 14 точки за Шлепск в първия мач в Полша

  • 21 окт 2025 | 20:50
  • 2669
  • 0
Християн Димитров и Самуил Вълчинов с победа за Равена

Християн Димитров и Самуил Вълчинов с победа за Равена

  • 21 окт 2025 | 17:46
  • 706
  • 0
Николай Иванов с 11 точки за Канту на старта в Серия А2

Николай Иванов с 11 точки за Канту на старта в Серия А2

  • 21 окт 2025 | 17:41
  • 866
  • 0
Данаил Михайлов: повечето сме от София, защо ще играем във Варна?

Данаил Михайлов: повечето сме от София, защо ще играем във Варна?

  • 21 окт 2025 | 17:31
  • 1701
  • 3
Стоил Палев: Бленджини е много добър психолог

Стоил Палев: Бленджини е много добър психолог

  • 21 окт 2025 | 17:25
  • 861
  • 1
Красимир Георгиев, Светослав Иванов и Стяуа с победа в Румъния

Красимир Георгиев, Светослав Иванов и Стяуа с победа в Румъния

  • 21 окт 2025 | 17:19
  • 555
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Буря от голове в Шампионската лига

Буря от голове в Шампионската лига

  • 22 окт 2025 | 00:13
  • 13964
  • 6
Арсенал разнищи Атлетико Мадрид след вихрен четвърт час

Арсенал разнищи Атлетико Мадрид след вихрен четвърт час

  • 21 окт 2025 | 23:45
  • 9078
  • 21
ПСЖ впечатли за пореден път и унижи като гост Леверкузен след вихрушка от голове в луд мач

ПСЖ впечатли за пореден път и унижи като гост Леверкузен след вихрушка от голове в луд мач

  • 21 окт 2025 | 23:36
  • 10095
  • 7
Ерлинг Холанд и Бернардо Силва донесоха комфортен успех на Ман Сити във Виляреал

Ерлинг Холанд и Бернардо Силва донесоха комфортен успех на Ман Сити във Виляреал

  • 21 окт 2025 | 23:51
  • 8170
  • 3
Барселона се развихри преди Ел Класико, Лопес и Рашфорд блеснаха срещу Олимпиакос

Барселона се развихри преди Ел Класико, Лопес и Рашфорд блеснаха срещу Олимпиакос

  • 21 окт 2025 | 21:38
  • 24831
  • 137
Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

  • 21 окт 2025 | 13:53
  • 48836
  • 122