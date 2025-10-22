Мартин Атанасов, Жасмин Величков и Монца не спряха Перуджа

Световният вицешампион Мартин Атанасов, младежкият национал и отборът на Веро Волей (Монца) направиха всичко възможно, но не можаха да спрат гранда Сър Суса Скай (Перуджа) в първия кръг на Суперлигата на Италия.

Монца поведе с 1:0 гейма, но в крайна сметка отстъпи на Перуджа с 1:3 (25:22, 16:25, 23:25, 19:25) у дома.

Мартин Атанасов започна двубоя като титуляр, а в третата и четвъртата част влизаше като резерва и записа 7 точки (1 блок, 50% ефективност в атака, 33% перфектно и 67% позитивно посрещане - +2).

По-късно той бе заменен от Жасмин Величков, който се появи в игра като резерва във втория гейм, но започна в основния състава в третата и четвъртата част. Великов завърши двубоя с 8 точки (47% ефективност в атака, 33% перфектно и 73% позитивно посрещане).

Унгарският диагонал Кристиан Падар реализира 14 точки (1 ас, 1 блок, 50% ефективност в атака - +3) за Монца.

Финландецъл Лука Мартила се отличи с 12 точки (55% ефективност в атака, 21% перфектно и 57% позитивно посрещане).

Уасим Бен Тара заби 19 точки (63% ефективност в атака - +8) за Перуджа.

Юки Ишикава добави 18 точки (1 блок, 77% ефективност в атака, 17% перфектно и 63% позитивно посрещане - +15).

Олег Плотницкий записа 14 точки (2 аса, 1 блок, 44% ефективност в атака, 35% перфектно и 59% позитивно посрещане - +2).