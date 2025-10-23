Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Ювентус не е бил в толкова дълга негативна серия повече от 15 години

Ювентус не е бил в толкова дълга негативна серия повече от 15 години

  • 23 окт 2025 | 17:07
  • 345
  • 0
Ювентус не е бил в толкова дълга негативна серия повече от 15 години

Тимът на Ювентус допусна поражение с минималното 1:0 късно снощи от Реал Мадрид на “Сантиаго Бернабеу” в Шампионската лига и по този начин продължи изключително негативната си серия от девет последователни двубоя без успех. Футболистите на Игор Тудор са завършили наравно в пет двубоя и са загубили два пъти в последните си седем мача в Серия А и Шампионската лига, което е най-дългата им серия без победа във всички турнири от периода през април и май 2009 година, когато под ръководството на Клаудио Раниери не успяват да спечелят в осем срещи, в които записват шест равенства и две загуби. Това постижение може да бъде изравнено още през уикенда, когато футболистите на “старата госпожа” имат трудната задача да гостуват на Лацио.

Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус
Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

Последната победа на Юве бе на 13 септември, когато с 4:3 бе победен Интер. В медиите в Италия вече все по-сериозно се спекулира, че именно тази среща е възможно да бъде решителна за бъдещето на Игор Тудор начело на Ювентус и той може да бъде уволнен, ако се запише нов негативен резултат. “Бианконерите” за момента се намират на седмо място в Серия А с 12 точки от седем двубоя в първенството. До момента те са спечелили три срещи, в три са завършили наравно и имат само една загуба. Те са на четири точки от върха, който в момента е окупиран от Милан с 16 пункта. Интер, Наполи и Рома пък са с по 15 точки и заемат следващите три места в подреждането.

Игор Тудор: Липсват ни лидери
Игор Тудор: Липсват ни лидери
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Беше титуляр пред Буфон и подписа с Милан, а след това стана складов работник и готвач

Беше титуляр пред Буфон и подписа с Милан, а след това стана складов работник и готвач

  • 23 окт 2025 | 15:47
  • 4827
  • 1
Рафа Бенитес пристигна в Атина, за да започне 17-ия си треньорски ангажимент

Рафа Бенитес пристигна в Атина, за да започне 17-ия си треньорски ангажимент

  • 23 окт 2025 | 15:37
  • 9129
  • 2
Отново промениха началния час на Фейенорд – Панатинайкос

Отново промениха началния час на Фейенорд – Панатинайкос

  • 23 окт 2025 | 15:37
  • 642
  • 0
Алегри обяви какво е нужно на Милан за Скудетото и припомни издънката с Кремонезе

Алегри обяви какво е нужно на Милан за Скудетото и припомни издънката с Кремонезе

  • 23 окт 2025 | 14:45
  • 748
  • 1
Третият кръг в Шампионската лига постави рекорд за най-много отбелязани голове

Третият кръг в Шампионската лига постави рекорд за най-много отбелязани голове

  • 23 окт 2025 | 14:44
  • 892
  • 0
Зимбабве остана без селекционер

Зимбабве остана без селекционер

  • 23 окт 2025 | 14:39
  • 710
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

  • 23 окт 2025 | 11:39
  • 42742
  • 75
Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg": Превръщам негативните емоции в мотивация

Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg": Превръщам негативните емоции в мотивация

  • 23 окт 2025 | 13:00
  • 12579
  • 3
Труден тест за Лудогорец в Швейцария

Труден тест за Лудогорец в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 07:30
  • 10706
  • 29
Страхотен двубой от Евролигата в "Арена София" тази вечер

Страхотен двубой от Евролигата в "Арена София" тази вечер

  • 23 окт 2025 | 07:00
  • 3005
  • 1
Слот внесе яснота около ситуацията с Исак

Слот внесе яснота около ситуацията с Исак

  • 23 окт 2025 | 11:58
  • 11112
  • 3
Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

  • 23 окт 2025 | 06:30
  • 5583
  • 0