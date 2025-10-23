Ювентус не е бил в толкова дълга негативна серия повече от 15 години

Тимът на Ювентус допусна поражение с минималното 1:0 късно снощи от Реал Мадрид на “Сантиаго Бернабеу” в Шампионската лига и по този начин продължи изключително негативната си серия от девет последователни двубоя без успех. Футболистите на Игор Тудор са завършили наравно в пет двубоя и са загубили два пъти в последните си седем мача в Серия А и Шампионската лига, което е най-дългата им серия без победа във всички турнири от периода през април и май 2009 година, когато под ръководството на Клаудио Раниери не успяват да спечелят в осем срещи, в които записват шест равенства и две загуби. Това постижение може да бъде изравнено още през уикенда, когато футболистите на “старата госпожа” имат трудната задача да гостуват на Лацио.

Последната победа на Юве бе на 13 септември, когато с 4:3 бе победен Интер. В медиите в Италия вече все по-сериозно се спекулира, че именно тази среща е възможно да бъде решителна за бъдещето на Игор Тудор начело на Ювентус и той може да бъде уволнен, ако се запише нов негативен резултат. “Бианконерите” за момента се намират на седмо място в Серия А с 12 точки от седем двубоя в първенството. До момента те са спечелили три срещи, в три са завършили наравно и имат само една загуба. Те са на четири точки от върха, който в момента е окупиран от Милан с 16 пункта. Интер, Наполи и Рома пък са с по 15 точки и заемат следващите три места в подреждането.

