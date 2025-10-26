Фонсека и Фокина стигнаха финала Базел

Жоао Фонсека и Алехандро Давидович Фокина ще играят в мача за титлата на тенис турнира АТП 500 на твърди кортове в Базел (Швейцария). 19-годишният бразилец Фонсека победи трудно със 7:6 (4), 7:5 Хауме Мунар за час и 53 минути.

Тийнейджърът навакса изоставане от 2:4 във втория сет и се отличи с 39 печеливши удара и стана първият представител на своята родина, достигнал до финал на това ниво от въвеждането му през 2009 година.

Фонсека за първи път достигна до двубой за титлата в турнир АТП 500. В неделя бразилският тенисист ще играе срещу Алехандро Давидович Фокина. Осмият в схемата испанец победи в тайбрека на първия сет със 7:4 срещу Юго Юмбер. Французинът изостана с 1:3 във втората част и прекрати участието си в двубоя заради контузия.

Давидович Фокина все още няма титла в турнир от Асоциация на професионалните тенисисти, докато Жоао Фонсека е с един шампионски трофей, спечелен в Буенос Айрес по-рано през настоящия сезон.

Davidovich Fokina vs Fonseca tomorrow in Basel. Really dont care who wins it but would be overjoyed either one. My heart broke for Fokina in his last final. He was crying his eyes out ! 😪😪 consoled by DeMinaur pic.twitter.com/wUvzdTNWPY — Veronica Kropf. NO DMS (@VeronicaHoungan) October 25, 2025