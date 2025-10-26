Фонсека и Фокина стигнаха финала Базел

Популярни
  • 26 окт 2025 | 01:43
Жоао Фонсека и Алехандро Давидович Фокина ще играят в мача за титлата на тенис турнира АТП 500 на твърди кортове в Базел (Швейцария). 19-годишният бразилец Фонсека победи трудно със 7:6 (4), 7:5 Хауме Мунар за час и 53 минути.

Тийнейджърът навакса изоставане от 2:4 във втория сет и се отличи с 39 печеливши удара и стана първият представител на своята родина, достигнал до финал на това ниво от въвеждането му през 2009 година.

Фонсека за първи път достигна до двубой за титлата в турнир АТП 500. В неделя бразилският тенисист ще играе срещу Алехандро Давидович Фокина. Осмият в схемата испанец победи в тайбрека на първия сет със 7:4 срещу Юго Юмбер. Французинът изостана с 1:3 във втората част и прекрати участието си в двубоя заради контузия.

Давидович Фокина все още няма титла в турнир от Асоциация на професионалните тенисисти, докато Жоао Фонсека е с един шампионски трофей, спечелен в Буенос Айрес по-рано през настоящия сезон.

