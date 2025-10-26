Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  Леверкузен се отърси от парижкия кошмар през седмицата за четвърта поредна победа

  • 26 окт 2025 | 18:37
Байер (Леверкузен) бързо се отърси от кошмарната загуба с 2:7 от ПСЖ през седмицата в Шампионската лига и спечели с 2:0 домакинството си на Фрайбург в мач от 8-ия кръг на Бундеслигата.

Така “аспирините” записаха четвърта поредна победа в германския елит и поне временно се изкачиха в топ 4 със 17 точки. За Фрайбург пък това бе първа загуба в последните 5 мача, като тимът е на 11-а позиция с 9 пункта.

Леверкузен откри резултата в 22-рата минута, когато Ернест Поку размени двойно подаване с Алейш Гарсия и с далечен изстрел намери мрежата на Ноа Атуболу - 1:0. В началото на втората част домакините нанесоха своя втори удар. След късо изпълнение на корнер Алехандро Грималдо намери в наказателното поле Едмонд Тапсоба, който с глава удвои за "аспирините" - 2:0.

До края на срещата Артур пропусна да увеличи аванса на домакините, а в 74-ата минута бранителят на гостите Филип Лийнхарт получи втори жълт картон и бе изгонен за нарушение срещу резервата Ибрахим Маза. С това окончателно шансовете на Фрайбург за нещо в този мач приключиха.

Снимки: Imago

