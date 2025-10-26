Резултати и голмайстори от десетия кръг на Северозападната Трета лига

Вчера се изиграха всички мачове от 10-ия кръг на Северозапад. Академик (Свищов) записа нова победа и все още няма загубена точка от старта на сезона. Лидерът победи Локомотив (Мездра), който пък е втори в класирането.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

25 октомври 2025 г., събота, 14:30 ч:

Янтра (Полски Тръмбеш) - ФК Троян (Троян) 1:1

1:0-Тони Маречков (82)

1:1-Евгени Игнатов (90)

Левски 2007 (Левски) - Павликени (Павликени) 0:3

0:1-Цветомир Траянов (43)

0:2-Ивайло Велчев (52)

0:3-Кристиян Дечев (69 дузпа)

Бдин (Видин) - Ком (Берковица) 3:0

1:0-Стойчо Стойков (20)

2:0-Николай Цветков (24 дузпа)

3:0-Клейтън Тиесън (38)

Академик (Свищов) - Локомотив (Мездра) 1:0

1:0-Кристиян Иванов (83)

Партизан (Червен бряг) - Ювентус (Малчика) 0:1

0:1-Пламен Аспарухов (69)

Ловеч (Ловеч) - Етър II (Велико Търново) 2:0

1:0-Валентин Недялков (16)

2:0-Галин Стоянов (90)