Резултати и голмайстори от десетия кръг на Северозападната Трета лига

Вчера се изиграха всички мачове от 10-ия кръг на Северозапад. Академик (Свищов) записа нова победа и все още няма загубена точка от старта на сезона. Лидерът победи Локомотив (Мездра), който пък е втори в класирането.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
25 октомври 2025 г., събота, 14:30 ч:
Янтра (Полски Тръмбеш) - ФК Троян (Троян) 1:1
1:0-Тони Маречков (82)
1:1-Евгени Игнатов (90)
Левски 2007 (Левски) - Павликени (Павликени) 0:3
0:1-Цветомир Траянов (43)
0:2-Ивайло Велчев (52)
0:3-Кристиян Дечев (69 дузпа)
Бдин (Видин) - Ком (Берковица) 3:0
1:0-Стойчо Стойков (20)
2:0-Николай Цветков (24 дузпа)
3:0-Клейтън Тиесън (38)
Академик (Свищов) - Локомотив (Мездра) 1:0
1:0-Кристиян Иванов (83)
Партизан (Червен бряг) - Ювентус (Малчика) 0:1
0:1-Пламен Аспарухов (69)
Ловеч (Ловеч) - Етър II (Велико Търново) 2:0
1:0-Валентин Недялков (16)
2:0-Галин Стоянов (90)