Поредният гол на Ета Ейонг не стигна за победа на Леванте

Едно от откритията на Ла Лига през сезона - Карл Ета Ейонг, реализира ново попадение за Леванте, но то стигна само за точка при гостуването на Майорка в среща от 10-ия кръг. Двубоят на “Сон Моиш” завърши при 1:1, с което и двата тима добавиха по точка към малките си активи.

Камерунецът изведе своите напред в 22-рата минута с шестия гол си от началото на сезона, като има и три асистенции. Ета Ейонг, който вече е в полезрението на Барселона, започна като титуляр в тандем в миналия през ЦСКА Годуин Коялипу.

Майорка успя заслужено да изравни в 79-ата, когато Пабло Мафео беше точен с далечен удар.

В последните секунди опитният Хосе Моралес от Леванте пропусна сам срещу вратаря.