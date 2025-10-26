Поредният гол на Ета Ейонг не стигна за победа на Леванте

Популярни
  • 26 окт 2025 | 17:12
Едно от откритията на Ла Лига през сезона - Карл Ета Ейонг, реализира ново попадение за Леванте, но то стигна само за точка при гостуването на Майорка в среща от 10-ия кръг. Двубоят на “Сон Моиш” завърши при 1:1, с което и двата тима добавиха по точка към малките си активи.

Камерунецът изведе своите напред в 22-рата минута с шестия гол си от началото на сезона, като има и три асистенции. Ета Ейонг, който вече е в полезрението на Барселона, започна като титуляр в тандем в миналия през ЦСКА Годуин Коялипу.

Майорка успя заслужено да изравни в 79-ата, когато Пабло Мафео беше точен с далечен удар.

В последните секунди опитният Хосе Моралес от Леванте пропусна сам срещу вратаря.

