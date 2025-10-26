Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите на двойки в Португалия

Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите на двойки в Португалия

  • 26 окт 2025 | 16:54
  • 89
  • 0
Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите на двойки в Португалия

Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка за мъже в Синтра (Португалия) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишният българин и Пабло Аунион (Испания) загубиха от третите поставени Педро Араужо (Португалия) и Рафаел Искиердо Луке (Испания) с 4:6, 4:6 за 76 минути.

Александър Василев завърши на 8-о място на Мастърс турнира на най-добрите юноши до 18 години
Александър Василев завърши на 8-о място на Мастърс турнира на най-добрите юноши до 18 години

Маздрашки и Аунион допуснаха два пробива в първия сет и още един във втория и приключиха участие в надпреварата.

На сингъл българинът допусна поражение на четвъртфиналите снощи.

Григор Димитров се завръща в игра срещу сервис-бот
Григор Димитров се завръща в игра срещу сервис-бот
Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Тенис

Ан Ли завоюва първа титла в кариерата си на турнира в Гуанчжоу

Ан Ли завоюва първа титла в кариерата си на турнира в Гуанчжоу

  • 26 окт 2025 | 12:26
  • 695
  • 0
Александър Василев завърши на 8-о място на Мастърс турнира на най-добрите юноши до 18 години

Александър Василев завърши на 8-о място на Мастърс турнира на най-добрите юноши до 18 години

  • 26 окт 2025 | 11:33
  • 788
  • 0
Белинда Бенчич завоюва титла №10 в кариерата си

Белинда Бенчич завоюва титла №10 в кариерата си

  • 26 окт 2025 | 11:28
  • 574
  • 0
Фонсека и Фокина стигнаха финала Базел

Фонсека и Фокина стигнаха финала Базел

  • 26 окт 2025 | 01:43
  • 849
  • 1
Диа Евтимова с титла на двойки в САЩ

Диа Евтимова с титла на двойки в САЩ

  • 25 окт 2025 | 18:34
  • 816
  • 0
Яник Синер стигна финала във Виена

Яник Синер стигна финала във Виена

  • 25 окт 2025 | 18:24
  • 818
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и Берое

11-те на ЦСКА и Берое

  • 26 окт 2025 | 16:09
  • 8347
  • 13
Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

  • 26 окт 2025 | 13:35
  • 20706
  • 16
Пирин и Етър си вкараха общо пет гола, но в крайна сметка си поделиха по една точка

Пирин и Етър си вкараха общо пет гола, но в крайна сметка си поделиха по една точка

  • 26 окт 2025 | 16:19
  • 8439
  • 2
Арсенал 1:0 Кристъл Палас, Езе откри резултата срещу бившия си тим

Арсенал 1:0 Кристъл Палас, Езе откри резултата срещу бившия си тим

  • 26 окт 2025 | 15:09
  • 4087
  • 2
Съставите за Ел Класико

Съставите за Ел Класико

  • 26 окт 2025 | 16:12
  • 3680
  • 3
Астън Вила 1:0 Манчестър Сити

Астън Вила 1:0 Манчестър Сити

  • 26 окт 2025 | 16:49
  • 3312
  • 4