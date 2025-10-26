Любомир Киров посочи пред Sportal.bg кое е решило дербито в Ботевград

Старши треньорът на Рилски спортист Любомир Киров коментира поражението от Балкан със 70:75 в Ботевград, дошло след късен щурм в последната четвърт на домакините.

“Контролирахме мача до началото на четвъртата част, след това отборът на Балкан игра доста по-агресивно в защита, а ние си помислихме, че като омекнем малко ще стане по-лесно, но се видя, че това е проблем за нас. Те откраднаха няколко топки, имахме някои лоши решения, те вкараха някои стрелби и това им даде самочувствие.

След това при нас може би повлия и умората от цялата седмица, защото наистина е много тежко, играчите не са свикнали, но не искам това да звучи като оправдание. Мисля, че водехме с 12 точки, контролирахме мача, но отдаваме заслуженото на Балкан, накрая взеха по-правилните решения и играха по-добре в защита. Това реши мача. И другото - надбориха ни, 17 борби в нападение е супер много”, сподели пред Sportal.bg Киров.

Снимки: Борислав Цветанов