Любомир Киров посочи пред Sportal.bg кое е решило дербито в Ботевград

  • 26 окт 2025 | 16:40
  • 809
  • 0

Старши треньорът на Рилски спортист Любомир Киров коментира поражението от Балкан със 70:75 в Ботевград, дошло след късен щурм в последната четвърт на домакините.

“Контролирахме мача до началото на четвъртата част, след това отборът на Балкан игра доста по-агресивно в защита, а ние си помислихме, че като омекнем малко ще стане по-лесно, но се видя, че това е проблем за нас. Те откраднаха няколко топки, имахме някои лоши решения, те вкараха някои стрелби и това им даде самочувствие.

Капитанът на Балкан пред Sportal.bg: През първото полувреме бяхме пренавити, второто се отпуснахме
Капитанът на Балкан пред Sportal.bg: През първото полувреме бяхме пренавити, второто се отпуснахме

След това при нас може би повлия и умората от цялата седмица, защото наистина е много тежко, играчите не са свикнали, но не искам това да звучи като оправдание. Мисля, че водехме с 12 точки, контролирахме мача, но отдаваме заслуженото на Балкан, накрая взеха по-правилните решения и играха по-добре в защита. Това реши мача. И другото - надбориха ни, 17 борби в нападение е супер много”, сподели пред Sportal.bg Киров.

Васил Христов пред Sportal.bg: Бяхме непримирими, характерът ни изведе до победата
Васил Христов пред Sportal.bg: Бяхме непримирими, характерът ни изведе до победата

Какво още каза треньорът на Рилски спортист, можете да разберете, ако изгледате видеото по-долу.

Снимки: Борислав Цветанов

