  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Васил Христов пред Sportal.bg: Бяхме непримирими, характерът ни изведе до победата

Васил Христов пред Sportal.bg: Бяхме непримирими, характерът ни изведе до победата

  • 26 окт 2025 | 16:23
  • 993
  • 0

Старши треньорът на Балкан Васил Христов заяви, че момчетата му са били непримирими и са показали характер, за да се преборят за победата със 75:70 срещу Рилски спортист в Ботевград в дербито от четвъртия кръг на Sesame НБЛ днес.

“Бяхме непримирими. Знаехме, че не изиграхме най-доброто първо полувреме, но все пак мачът е 40 минути, а през второто видяхте този балкански характер, който много често се проявява тук в залата, когато играчи, публика и треньори сме едно, както бяхме през второто полувреме. Всичко е чудесно за нас и именно характерът на отбора беше днес най-важното, за да успеем да върнем тази голяма разлика и да успеем да спечелим двубоя”, сподели пред Sportal.bg Христов.

Какво още каза треньорът на Балкан, ще разберете, ако изгледате видеото по-долу.

Снимки: Борислав Цветанов

