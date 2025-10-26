Популярни
  3. Капитанът на Балкан пред Sportal.bg: През първото полувреме бяхме пренавити, второто се отпуснахме

Капитанът на Балкан пред Sportal.bg: През първото полувреме бяхме пренавити, второто се отпуснахме

  • 26 окт 2025 | 16:05
  • 845
  • 0

Капитанът на Балкан Николай Грозев вкара 16 точки и бе с огромен принос за обрата на ботевградчани срещу Рилски спортист в дербито от четвъртия кръг на Sesame НБЛ днес.

“Смятам, че ключът за успеха беше в края на третата четвърт, когато бяхме страшно агресивни и оттам се разиграхме в нападение, отпуснахме се малко и вдигнахме разликата. През първото полувреме бяхме много пренавити, но през второто се отпуснахме”, сподели пред Sportal.bg след мача Грозев.

Какво още каза Николай Грозев можете да изгледате във видеото по-долу.

Снимки: Борислав Цветанов

