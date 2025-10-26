Популярни
  Етър
  2. Етър
  Иван Иванов: Доволен съм от моята детска градина, провокираме съперниците ни да се развиват

Иван Иванов: Доволен съм от моята детска градина, провокираме съперниците ни да се развиват

  26 окт 2025 | 16:33
  • 546
  • 0

Наставникът на Етър Иван Иванов похвали "детската си градина" след равенството (1:1) при гостуването на Пирин в мач от 13-ия кръг на Втора лига.

"Да поздравя и двата отбора. Получи се хубав, динамичен двубой. Двата отбора опитаха да се надиграват и направиха хубави неща. Доволен съм от моята детска градина, защото момчетата видимо се стараеха. Имахме проблеми с гостуванията. Като домакини ни се получават нещата. Забележката ми е, че младите ни футболисти трябва да търсят единоборствата. Направихме хубави неща във фаза “атака”. Общо взето имаме твърде много работа.

Пирин и Етър си вкараха общо пет гола, но в крайна сметка си поделиха по една точка
Пирин и Етър си вкараха общо пет гола, но в крайна сметка си поделиха по една точка

Всички са в конкуренция за титулярния състав. Имахме контузени и наказани, но отборът се представи добре. Отборите, които играят срещу нас, ги провокираме да се развиват.

Първото полувреме и домакинските мачове имаме много ситуации като цяло", заключи Иван Иванов.

Дали сме първи или 15-и в класирането, мачовете ги провеждаме по един и същи начин. Запознал съм футболистите какво ги чака, а и знам техния потенциал. На голяма част от тези момчета им трябват мачове - един-два сезона да се сблъскат.

