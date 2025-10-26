Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Елитна група до 16г. Академик (Пд) - Септември
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Четирима състезатели ще представят България на турнир по бадминтон в Германия

Четирима състезатели ще представят България на турнир по бадминтон в Германия

  • 26 окт 2025 | 13:14
  • 158
  • 0
Четирима състезатели ще представят България на турнир по бадминтон в Германия

Четирима състезатели ще представят България на турнира по бадминтон "HSBC BWF World Tour Super 500" в Саарбрюкен (Германия) с награден фонд 475 хиляди долара, който ще се състои от 28 октомври до 2 ноември.

В тима са Габриела Стоева, Стефани Стоева, Калояна Налбантова и Евгени Панев.

На двойки жени европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева са поставени под номер 1 в схемата и ще започнат директно от втория кръг, Стефани Стоева и Габриела Стоева/Евгени Панев ще играят в квалификациите съответно на единично жени и смесени двойки.

Калояна Налбантова ще стартира с двубой срещу Селвадурай Кисона (Малайзия).

С отбора пътуват треньорите Петя Неделчева-Хранова и Стилиян Макарски.

Междувременно, други четирима национали ще участват на международния турнир "International Series" в унгарската столица Будапеща от 29 октомври до 1 ноември.

Там са заявени Димитър Янакиев, Денис Маринов, Гергана Павлова и Рая Пашова.

Националните отбори до 17 и до 19 години пък ще спорят за отличията на международен турнир в Каунас (Литва) от 29 до 30 октомври.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Володя Златев тържествено отпразнува юбилея си

Володя Златев тържествено отпразнува юбилея си

  • 26 окт 2025 | 02:51
  • 1463
  • 2
Шумен 61, Фрегата и Добруджа с победи в петия кръг

Шумен 61, Фрегата и Добруджа с победи в петия кръг

  • 25 окт 2025 | 20:01
  • 680
  • 0
Теодор Митев спечели турнир за юноши в Естония

Теодор Митев спечели турнир за юноши в Естония

  • 25 окт 2025 | 17:59
  • 435
  • 0
Йоана Илиева с първа титла за сезона

Йоана Илиева с първа титла за сезона

  • 25 окт 2025 | 17:54
  • 556
  • 1
Фабиано Каруана за пети път е национален шампион на САЩ

Фабиано Каруана за пети път е национален шампион на САЩ

  • 25 окт 2025 | 16:07
  • 640
  • 0
Весела Лечева бе избрана за вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба

Весела Лечева бе избрана за вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба

  • 25 окт 2025 | 12:28
  • 1285
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

  • 26 окт 2025 | 13:35
  • 2541
  • 2
ЦСКА има мисия 3 от 3 до дербито с Левски, но дали Берое ще позволи да бъде изпълнена?

ЦСКА има мисия 3 от 3 до дербито с Левски, но дали Берое ще позволи да бъде изпълнена?

  • 26 окт 2025 | 07:42
  • 10183
  • 66
Отново е време за "Ел Класико"

Отново е време за "Ел Класико"

  • 26 окт 2025 | 06:47
  • 11695
  • 13
Битката за титлата във Формула 1 продължава с мексиканска фиеста

Битката за титлата във Формула 1 продължава с мексиканска фиеста

  • 26 окт 2025 | 10:00
  • 5335
  • 2
Аванс за шампионите на почивката

Аванс за шампионите на почивката

  • 26 окт 2025 | 13:48
  • 3496
  • 4
Европейският рекордьор в скока на дължина пожела на Саръбоюков да повтори резултата му

Европейският рекордьор в скока на дължина пожела на Саръбоюков да повтори резултата му

  • 26 окт 2025 | 07:45
  • 5880
  • 2