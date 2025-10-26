Четирима състезатели ще представят България на турнир по бадминтон в Германия

Четирима състезатели ще представят България на турнира по бадминтон "HSBC BWF World Tour Super 500" в Саарбрюкен (Германия) с награден фонд 475 хиляди долара, който ще се състои от 28 октомври до 2 ноември.

В тима са Габриела Стоева, Стефани Стоева, Калояна Налбантова и Евгени Панев.

На двойки жени европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева са поставени под номер 1 в схемата и ще започнат директно от втория кръг, Стефани Стоева и Габриела Стоева/Евгени Панев ще играят в квалификациите съответно на единично жени и смесени двойки.

Калояна Налбантова ще стартира с двубой срещу Селвадурай Кисона (Малайзия).

С отбора пътуват треньорите Петя Неделчева-Хранова и Стилиян Макарски.

Междувременно, други четирима национали ще участват на международния турнир "International Series" в унгарската столица Будапеща от 29 октомври до 1 ноември.

Там са заявени Димитър Янакиев, Денис Маринов, Гергана Павлова и Рая Пашова.

Националните отбори до 17 и до 19 години пък ще спорят за отличията на международен турнир в Каунас (Литва) от 29 до 30 октомври.