  Sportal.bg
  Тенис
  Ан Ли завоюва първа титла в кариерата си на турнира в Гуанчжоу

  • 26 окт 2025 | 12:26
Втората поставена Ан Ли (САЩ) спечели титлата на турнира по тенис УТА 250 на твърди кортове в Гуанчжоу (Китай) с награден фонд 275 094 долара.

На финала американката победи Лулу Сун (Нова Зеландия) със 7:6(6), 6:2 за час и 42 минути.

Ли пропиля четири сетбола в първата част, но успя да вземе тайбрека с две поредни точки в края, въпреки че изоставаше в него. Във втората част тя взе аванс от 5:1 и без проблеми затвори мача.

Американката спечели първи успех срещу Сун в трите мача една срещу друга и триумфира за първи път с първа титла от турнирите на УТА.

Снимки: Gettyimages

