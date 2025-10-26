Ан Ли завоюва първа титла в кариерата си на турнира в Гуанчжоу

Втората поставена Ан Ли (САЩ) спечели титлата на турнира по тенис УТА 250 на твърди кортове в Гуанчжоу (Китай) с награден фонд 275 094 долара.

На финала американката победи Лулу Сун (Нова Зеландия) със 7:6(6), 6:2 за час и 42 минути.

Ли пропиля четири сетбола в първата част, но успя да вземе тайбрека с две поредни точки в края, въпреки че изоставаше в него. Във втората част тя взе аванс от 5:1 и без проблеми затвори мача.

Американката спечели първи успех срещу Сун в трите мача една срещу друга и триумфира за първи път с първа титла от турнирите на УТА.

Снимки: Gettyimages