Педро Акоста: Алекс беше много бърз и агресивен от началото

Педро Акоста призна, че Алекс Маркес просто е бил прекалено бърз за него още от самото началото на надпреварата за Гран При на Малайзия, в която пилотът на КТМ завърши на второто място, изоставайки с 2.6 секунд от по-малкия от братята Маркес.

Акоста прекара повече от половината състезание зад Франческо Баная, когото той изпревари със страхотна маневра в 11-я завой в 13-тата обиколка. След финала испанецът каза, че просто е чакал своя момент в борбата си с двукратния шампион и не пропусна да благодари на своя екип и на тестовите пилоти на КТМ Дани Педроса и Пол Еспаргаро за работата, която те вършат.

„Изчаках моя момент. Алекс беше много бърз от самото начало, беше много агресивен. В загрявката днес аз бях много ядосан, защото пипнахме нещо по мотора и нямах никаква мощност и губех много време на излизането от последните два завоя. Затова казах на момчетата да махнат всички ограничители, защото предпочитам, когато се проваля, вината да е моя. Това ми позволи да се боря.



„Беше много яко. Благодаря на всички в моя екип, защото те вършат страхотна работа. На всички, които гледат у дома. Искам да благодаря и на Дани и Пол, които ни помагат с техния опит“, заяви Акоста.

