Отново е време за "Ел Класико"

Един от най-очакваните футболни сблъсъци в световен мащаб е тази вечер между Реал Мадрид и Барселона на митичния стадион "Сантиаго Бернабеу". Голямото дерби на испанския футбол ще бъде част от 10-ия кръг на Ла Лига.

Реал Мадрид влиза в "Ел Класико" като лидер в класирането с 24 точки е с 2 пункта по-малко, което прави залогът от мача особено голям и може да бъде определящ в края на сезона относно битката за титлата.

"Червената линия" на Мбапе ли ще реши Ел Класико

Реал Мадрид демонстрира отлична форма, записвайки четири последователни победи във всички турнири. "Кралският клуб" победи Ювентус с 1:0 в Шампионска лига на 22 октомври, а преди това надделя над Хетафе като гост с 1:0 в Ла Лига на 19 октомври. Мадридчани разгромиха Виляреал с 3:1 на 4 октомври и Кайрат с 5:0 като гост в Шампионска лига на 30 септември. Единственото поражение в последните пет мача дойде от градския съперник Атлетико Мадрид с 5:2 на 27 септември. Барселона също показва добра форма с три победи и две загуби в последните си пет срещи. Каталунците разгромиха Олимпиакос с 6:1 в Шампионска лига на 21 октомври и победиха Жирона с 2:1 на 18 октомври. Отборът на Ханс-Дитер Флик загуби от Севиля с 4:1 на 5 октомври и от Пари Сен Жермен с 2:1 в Шампионска лига на 1 октомври, но преди това записа победа над Реал Сосиедад с 2:1 на 28 септември.

Барселона беше абсолютен хегемон в "Ел Класико" през миналия сезон. Двата тима се срещнаха тогава общо четири пъти, като каталунците спечелиха както двата мача в Ла Лига (4:0, 4:3), както и битките за Суперкупата на Испания (5:2) и Купата на Краля (3:2). За последно "белият балет" триумфира в дербито през април 2024 г., което до голяма степен гарантира и последната титла на Реал.

Килиан Мбапе е безспорната звезда на Реал Мадрид този сезон с впечатляващите 10 гола в 9 мача в Ла Лига. Френският нападател е особено опасен срещу Барселона, като в последната среща между двата отбора отбеляза хеттрик. В последните си пет мача във всички турнири Мбапе е вкарал 6 гола, включително по един срещу Хетафе, Виляреал, Атлетико Мадрид, два срещу Леванте и един срещу Еспаньол. Той е особено ефективен през второто полувреме, като повечето от головете му идват след почивката. Срещу Барселона Мбапе има общо 5 гола в последните 4 срещи, което го прави истински кошмар за каталунската защита. От страна на Барселона, 17-годишният Ламин Ямал продължава да впечатлява с изявите си. Младият талант има 2 гола и 4 асистенции в 5 мача в Ла Лига този сезон. Ямал е особено опасен в първото полувреме, като повечето от головите му положения идват именно тогава. В последните си пет мача той е отбелязал 2 гола и е направил 4 асистенции, включително решаващи подавания срещу Жирона, Реал Сосиедад и Леванте. Срещу Реал Мадрид Ямал има отлична статистика с 3 гола и 2 асистенции в последните 4 срещи, като е отбелязвал на "Сантиаго Бернабеу" при последните две гостувания на Барселона там.