Юрич: Отново пропиляхме твърде много голови възможности

Иван Юрич отново акцентира върху слабостта на Аталанта при отбелязването на головете след равенството на бергамаските срещу Кремонезе в срещата от Серия "А".

„Не ми хареса отборът през първото полувреме, бяха мудни и не става въпрос само за Шампионската лига, защото не ми хареса и начинът, по който играха тези, които получиха шанс след ротациите“, заяви Юрич пред Sky Sport Italia.

Гол на Варди не стигна на Кремонезе за успех срещу Аталанта

„След почивката направихме обичайното – създадохме куп шансове и след това допуснахме контраатака, което се случва във футбола. Справихме се много по-добре, но отново пропиляхме твърде много голови възможности“, започна Юрич.

Джейми Варди е "на седмото небе" след първия си гол в Серия А

Въпреки че все още нямат загуба в Италия, факт е, че Аталанта има само 12 точки, тъй като е завършил наравно в шест от осемте си мача в лигата. В интервюто си след мача Марко Карнесеки каза, че Аталанта трябва да потегли в различна посока иначе тимът му ще продължи да се лута в безпътица.

„Много съм доволен от цялостното представяне, но когато продължаваме да създаваме тези шансове и не печелим в няколко поредни мача, това ме дразни“

Ivan Juric told Marco Carnesecchi he needs to ‘talk less’ after Atalanta were held to another disappointing draw by Cremonese. ‘We had too many scoring opportunities go to waste.’#Atalanta #Cremonese #SerieA #CremoneseAtalanta #SerieAEnilive #Calcio pic.twitter.com/c9E8SMXZCM — Football Italia (@footballitalia) October 25, 2025

„Ако създаваме по 20-25 шанса на мач и не вкарваме, има причини за това. Лукман и Скамака не тренираха през лятото, така че трябва да влязат във форма.“

Аталанта натрупа серия от разочароващи равенства срещу отбори, които се очакваше да победи, докато предстоящата им програма включва мачове с Милан, Удинезе, Олимпик Марсилия, Сасуоло, Наполи, Айнтрахт (Франкфурт) и Фиорентина.

„Загубихме точки, това е вярно, и трябва да се подобрим, но видяхме и силни представяния срещу отбори като Ювентус и Клуб Брюж“, увери Юрич.