Гол на Варди не стигна на Кремонезе за успех срещу Аталанта

Отборите на Кремонезе и Аталанта направиха равенство 1:1 в срещата от 8-ия кръг на италианската Серия “A”. По този начин бергамаските останаха на три точки от топ 4 на класирането, докато днешният им съперник е само с пункт по-малко и въпреки статута си на новак има само една загуба от началото на сезона.

“Кремавите” дори трябва да съжаляват, че не взеха пълния комплект от точки, тъй като Джейми Варди успя да открие резултата късно в 78-ата минута. Малко по-късно обаче момчетата на Иван Юрич възстановиха паритета с попадението на Марко Брешанини в 84-ата минута.

Така играчите на Аталанта останаха непобедени от началото на сезона, като единствени в Серия “А” не познават вкуса на победата. Това обаче никак не трябва да ги успокоява, тъй като това бе шесто равенство в осемте им мача до този момент. Също така през седмицата бе записано и реми в Шампионската лига срещу Славия (Прага) и то у дома, с което Иван Юрич изведе тима си до четвърто поредно равенство.

Пропуските попречиха на Аталанта

В следващия кръг Аталанта ще има трудно домакинство на устремения към върха Милан (28.10), докато Кремонезе ще има визита на Дженоа (29.10).