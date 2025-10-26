Попов и Николов се провалиха за трети пореден път в Полша

Отборът на Корона (Киелце), за който се състезават българите Владимир Николов и Виктор Попов, записа трети пореден мач без победа в полската Екстракласа, след като допусна поражение с 0:1 при гостуването на ГКС Катовице в срещата от 13-ия кръг на шампионата.

Попов беше титуляр и напусна терена в 79-ата минута, когато на негово място се появи Никодем Нински.

Той се засече със сънародника си Николов съвсем за кратко, след като последният започна мача на резервната скамейка и стъпи на “зеления килим” за първи път в 59-ата минута, когато замени Антонин Кортес.

Победният гол падна в 76-ата минута, когато се разписа Себастиан Милевски.

Малко преди това Владимир Николов си изкара жълт картон. Това бе 4-о официално предупреждение от началото на сезона за българския халф, който все още няма гол в Екстракласата.

В 79-ата минута Бартош Новак вкара още един гол за домакините от ГКС Катовице, но попадението му не бе зачетено заради засада след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР.

През идната седмица Корона ще изиграе два мача, като първият е гостуване на Знич (Прушков) от 1/16-финалите в турнира за Купата на Полша (28.10), а след това е шампионатният мач срещу Пяст Гливице (31.10).