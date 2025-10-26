Популярни
  2. Лека атлетика
  "Изгряващата звезда" в Европа при мъжете Трошчанка: Наградата е хубав сувенир за трудния сезон

“Изгряващата звезда” в Европа при мъжете Трошчанка: Наградата е хубав сувенир за трудния сезон

  • 26 окт 2025 | 11:36
  • 424
  • 0

Полякът Хуберт Трошчанка спечели наградата за “Изгряваща звезда” в атлетиката в Европа при мъжете за 2025 година. Европейският шампион и световен рекордьор в десетобоя за юноши под 20 години изпревари Божидар Саръбоюков и италианеца Матео Сиоли. Полякът даде ексклузивно интервю за Sportal.bg от Батуми минути след края на официалната церемония.

- Хуберт, спечели наградата за “Изгряваща звезда” в атлетиката в Европа при мъжете за 2025 г., как се чувстваш?
- Много нормално. Чувствам, че нищо не се е променило в моя живот, но това е хубав сувенир за трудния сезон. Но смятам, че трябва да поздравим и останалите номинирани - Матео Сиоли и Божидар Саръбоюков, както и всички останали.

- Постигна впечатляващи резултати този сезон, подобри световния рекорд за юноши под 20 години. Какво е да постигнещ такъв резултат на 400 метра?
- Беше просто. Моят треньор ми каза да бягам 250 метра на 100 процента и каквото стане в последните метри. Не знам. Само моят треньор знае как да го направя, аз наистина не знам.

Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за "Изгряваща звезда" на годината
Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

- Десетобоят е много тежка дисциплина. Ще ти бъде трудно при мъжете, но готов ли си за това?
- Да, разбира се, че съм готов.

- Преди интервюто ми каза, че си бил на почивка в България…
- Беше преди 7 години.

- Какво си спомняш от България?
- Спомням си, че бях в хотела и пиех много често кока-кола от бара.

- Смяташ ли да отидеш на почивка в България отново или нямаш толкова време за това?
- Мисля, че нямам достатъчно време, защото тази година отлетя и искам да се възстановя. Имам да свърша много неща в моя роден град и наистина нямам време.

- Какво е мнението ти за другите двама финалисти за “Изгряваща звезда”?
- Говорих с Божидар и Матео много набързо, но мисля, че те са много добри момчета.

- Каква е целта ти за следващата година?
- Да не се контузя и да мога да си направя личен рекорд, колкото мога.

