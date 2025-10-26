“Изгряващата звезда” в Европа при мъжете Трошчанка: Наградата е хубав сувенир за трудния сезон

Полякът Хуберт Трошчанка спечели наградата за “Изгряваща звезда” в атлетиката в Европа при мъжете за 2025 година. Европейският шампион и световен рекордьор в десетобоя за юноши под 20 години изпревари Божидар Саръбоюков и италианеца Матео Сиоли. Полякът даде ексклузивно интервю за Sportal.bg от Батуми минути след края на официалната церемония.

- Хуберт, спечели наградата за “Изгряваща звезда” в атлетиката в Европа при мъжете за 2025 г., как се чувстваш?

- Много нормално. Чувствам, че нищо не се е променило в моя живот, но това е хубав сувенир за трудния сезон. Но смятам, че трябва да поздравим и останалите номинирани - Матео Сиоли и Божидар Саръбоюков, както и всички останали.

- Постигна впечатляващи резултати този сезон, подобри световния рекорд за юноши под 20 години. Какво е да постигнещ такъв резултат на 400 метра?

- Беше просто. Моят треньор ми каза да бягам 250 метра на 100 процента и каквото стане в последните метри. Не знам. Само моят треньор знае как да го направя, аз наистина не знам.

- Десетобоят е много тежка дисциплина. Ще ти бъде трудно при мъжете, но готов ли си за това?

- Да, разбира се, че съм готов.

- Преди интервюто ми каза, че си бил на почивка в България…

- Беше преди 7 години.

- Какво си спомняш от България?

- Спомням си, че бях в хотела и пиех много често кока-кола от бара.

- Смяташ ли да отидеш на почивка в България отново или нямаш толкова време за това?

- Мисля, че нямам достатъчно време, защото тази година отлетя и искам да се възстановя. Имам да свърша много неща в моя роден град и наистина нямам време.

- Какво е мнението ти за другите двама финалисти за “Изгряваща звезда”?

- Говорих с Божидар и Матео много набързо, но мисля, че те са много добри момчета.

- Каква е целта ти за следващата година?

- Да не се контузя и да мога да си направя личен рекорд, колкото мога.