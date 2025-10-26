“Изгряващата звезда” в Европа при жените Одри Веро пред Sportal.bg: Фемке Бол е готова да бяга бързо 800 м

Швейцарката Одри Веро спечели приза за “Изгряваща звезда” при жените в Европа за годината и получи своята награда на церемония в Батуми снощи. През 2025 г. Веро спечели европейската титла на 800 метра при девойките под 23 години, а на Световното първенство в Токио се нареди шеста във финала. Тя се наложи и във финалния турнир от Диамантената лига в Цюрих с личен рекорд от 1:55.91 минути. Веро даде специално интервю за Sportal.bg минути след награждаването.

- Одри, спечели наградата за “Изгряваща звезда” в атлетиката в Европа при жените за 2025 г., как се чувстваш?

- Това е страхотна награда за мен. Работихме за това 2-3 години и е страхотно.

- Направи чудесен сезон със страхотни резултати с европейска титла за девойки под 23 г. Колко трудно беше да бягаш толкова бързо?

- Беше удоволствие за мен да бягам толкова бързо този сезон. Беше малко неочаквано. Надявах се на прогрес, но това е просто невероятно.

- 800 метра при жените в момента е много конкурентна, какво мислиш за предстоящите сезони?

- Надявам се следващия сезон да продължа да прогресирам. Да има много атлетки и да продължавам да бъда по-бърза и по-бърза.

- Какво мислиш за решението на Фемке Бол да премине от 400 м/пр към 800 м?

- Според мен това е интересно решение. За мен винаги е мотивация. Всяка година състезанията не са еднакви и имаме нови атлети, така че това е наистина чудесно.

- Смяташ ли, че Бол ще бъде в състояние да бяга под 2 минути или по-бързо?

- Да, смятам, че тя е готова да бяга бързо. Може би за нея ще бъде по-трудно тактически, но мисля, че е готова.