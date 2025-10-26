Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. “Изгряващата звезда” в Европа при жените Одри Веро пред Sportal.bg: Фемке Бол е готова да бяга бързо 800 м

“Изгряващата звезда” в Европа при жените Одри Веро пред Sportal.bg: Фемке Бол е готова да бяга бързо 800 м

  • 26 окт 2025 | 11:08
  • 414
  • 0

Швейцарката Одри Веро спечели приза за “Изгряваща звезда” при жените в Европа за годината и получи своята награда на церемония в Батуми снощи. През 2025 г. Веро спечели европейската титла на 800 метра при девойките под 23 години, а на Световното първенство в Токио се нареди шеста във финала. Тя се наложи и във финалния турнир от Диамантената лига в Цюрих с личен рекорд от 1:55.91 минути. Веро даде специално интервю за Sportal.bg минути след награждаването.

- Одри, спечели наградата за “Изгряваща звезда” в атлетиката в Европа при жените за 2025 г., как се чувстваш?
- Това е страхотна награда за мен. Работихме за това 2-3 години и е страхотно.

- Направи чудесен сезон със страхотни резултати с европейска титла за девойки под 23 г. Колко трудно беше да бягаш толкова бързо?
- Беше удоволствие за мен да бягам толкова бързо този сезон. Беше малко неочаквано. Надявах се на прогрес, но това е просто невероятно.

- 800 метра при жените в момента е много конкурентна, какво мислиш за предстоящите сезони?
- Надявам се следващия сезон да продължа да прогресирам. Да има много атлетки и да продължавам да бъда по-бърза и по-бърза.

- Какво мислиш за решението на Фемке Бол да премине от 400 м/пр към 800 м?
- Според мен това е интересно решение. За мен винаги е мотивация. Всяка година състезанията не са еднакви и имаме нови атлети, така че това е наистина чудесно.

- Смяташ ли, че Бол ще бъде в състояние да бяга под 2 минути или по-бързо?
- Да, смятам, че тя е готова да бяга бързо. Може би за нея ще бъде по-трудно тактически, но мисля, че е готова.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Европейският рекордьор в скока на дължина пожела на Саръбоюков да повтори резултата му

Европейският рекордьор в скока на дължина пожела на Саръбоюков да повтори резултата му

  • 26 окт 2025 | 07:45
  • 4827
  • 2
Добромир Карамаринов връчи специални сувенири на финалистите за “Атлет на Европа”

Добромир Карамаринов връчи специални сувенири на финалистите за “Атлет на Европа”

  • 25 окт 2025 | 23:57
  • 3529
  • 0
Арманд Дуплантис за трети път е “Атлет на годината”

Арманд Дуплантис за трети път е “Атлет на годината”

  • 25 окт 2025 | 21:34
  • 1189
  • 0
Фемке Бол с историческо постижение!

Фемке Бол с историческо постижение!

  • 25 окт 2025 | 21:28
  • 1495
  • 0
Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

  • 25 окт 2025 | 20:17
  • 14906
  • 2
Индийски фен поздрави Саръбоюков на сръбски в Грузия

Индийски фен поздрави Саръбоюков на сръбски в Грузия

  • 25 окт 2025 | 15:29
  • 4091
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА има мисия 3 от 3 до дербито с Левски, но дали Берое ще позволи да бъде изпълнена?

ЦСКА има мисия 3 от 3 до дербито с Левски, но дали Берое ще позволи да бъде изпълнена?

  • 26 окт 2025 | 07:42
  • 7972
  • 46
Отново е време за "Ел Класико"

Отново е време за "Ел Класико"

  • 26 окт 2025 | 06:47
  • 9432
  • 10
Битката за титлата във Формула 1 продължава с мексиканска фиеста

Битката за титлата във Формула 1 продължава с мексиканска фиеста

  • 26 окт 2025 | 10:00
  • 3495
  • 1
Европейският рекордьор в скока на дължина пожела на Саръбоюков да повтори резултата му

Европейският рекордьор в скока на дължина пожела на Саръбоюков да повтори резултата му

  • 26 окт 2025 | 07:45
  • 4827
  • 2
Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

  • 25 окт 2025 | 19:50
  • 113825
  • 227
Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан

Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан

  • 26 окт 2025 | 00:09
  • 48004
  • 122