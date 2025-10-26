Марсилия се самосаботира и не успя да си върне първото място

Популярни
  26 окт 2025
Отборът на Марсилия допусна огромна грешка в битката за титлата, допускайки поражение с 1:2 при гостуването си на тима на Ланс от 9-ия кръг на френската Лига 1.

Момчетата на Роберто Де Дзерби стартираха кръга като лидери в класирането, като рано тази вечер бяха изпреварени от шампиона Пари Сен Жермен, който разби с 3:0 Брест.

Така победата за “провансалци” нямаше алтернатива и те направиха успешната първа стъпка с ранен гол на Мейсън Грийнууд в 17-ата минута.

Това обаче бе последният позитивен момент за гостите в двубоя и те сами дадоха успеха в ръцете на съперника. Първо, в средата на полувремето направиха дузпа, която Одсон Едуар изпълни успешно и в 23-тата минута възстанови паритета, а в 53-тата Бенжамен Павар си вкара автогол.

В 91-вата минута дори Мамаду Сангаре можеше да отбележи трети гол в полза на тима на Ланс, но стражът Херонимо Рули направи необходимото, за да запази мрежата си суха.

Въпреки загубата на Марсилия, битката в Лига 1 остава изключително заплетена, като с днешния си успех Ланс успя да се изкачи на второто място, а разликата между първия Пари Сен Жермен и шестия Ланс е само пет точки.

