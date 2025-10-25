Популярни
Красимир Георгиев, Светослав Иванов и Стяуа на крачка от спечелване на Балканската купа

  • 25 окт 2025 | 22:33
Красимир Георгиев, Светослав Иванов и Стяуа на крачка от спечелване на Балканската купа

Националът Красимир Георгиев, Светослав Иванов и техният Стяуа (Букурещ) са на крачка от спечелване на Балканската купа, която се провежда в Какан (Босна и Херцеговина). Надпреварата е и квалификация за третия по сила европейски клубен турнир "Чалъндж къп".

Първо, воденият от Марсело Фронковяк тим се наложи над турския Спор Тото (Анкара) с 3:1 (20:25, 25:20, 25:23, 25:23). В тази среща Краси Георгиев игра през цялото време и завърши с 6 точки (2 блока и 57% ефективност в атака) за успеха на своя тим. Светослав Иванов пък започна като титуляр, но бе сменен още в първия гейм, като завърши с една единствена точка от атака. Над всички за Стяуа беше Рарес Балеан със страхотните 25 точки (2 блока, 2 аса, 72% ефективност в атака и 61% позитивно посрещане) за победата.

Днес пък Стяуа надигра много трудно и гръцкия ОФИ (Крит) също с 3:1 (25:23, 17:25, 31:29, 27:25) във втората си среща на турнира.

По този начин румънският тим е с 2 победи от 2 мача и 6 точки във временното класиране, като се нуждае само от два гейма в последния си двубой срещу домакините от Какан, за да си гарантира спечелването на Балканската купа. Мачът е утре (26 октомври) от 21,00 часа българско време.

