Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Красимир Георгиев, Светослав Иванов и Стяуа с победа в Румъния

Красимир Георгиев, Светослав Иванов и Стяуа с победа в Румъния

  • 21 окт 2025 | 17:19
  • 117
  • 0
Красимир Георгиев, Светослав Иванов и Стяуа с победа в Румъния

Националите Красимир Георгиев и Светослав Иванов и техният Стяуа (Букурещ) стартираха с победа в румънската Дивизия А1. Воденият от Марсело Фронковяк тим се наложи над КСУ Щиинца Политехника (Букурещ) с 3:1 (24:26, 25:14, 25:21, 25:15) в двубой от първи кръг на първенството.   

Светослав Иванов записа 13 точки (1 ас, 2 блокади), като бе втори по резултатност.

Красимир Георгиев се отчете с 9 точки (2 блокади).

Най-резултатен бе Ръреш Балеан със 17 точки (1 ас, 3 блокади).

За съперника Давид Рункан завърши с 18 точки (1 ас, 3 блокади), с 12 точки приключи Всеволод Балашов (1 ас).   

В следващия кръг Стяуа среща Униреа Деж, на 25 октомври (събота) от 18:00 ч.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Гордан Люцканов: Ще се радвам, ако съм направил добро впечатление на селекционера на България

Гордан Люцканов: Ще се радвам, ако съм направил добро впечатление на селекционера на България

  • 21 окт 2025 | 15:18
  • 3161
  • 0
“Сините” носители на Суперкупата: Мислим за мача с Нефтохимик, не за Евро 2026 или националния

“Сините” носители на Суперкупата: Мислим за мача с Нефтохимик, не за Евро 2026 или националния

  • 21 окт 2025 | 12:43
  • 13896
  • 2
Елица Атанасийевич: Може би е време да спра

Елица Атанасийевич: Може би е време да спра

  • 21 окт 2025 | 12:38
  • 4155
  • 0
Преслав Петков със страхотен мач и 10 точки в драма за Соренто

Преслав Петков със страхотен мач и 10 точки в драма за Соренто

  • 21 окт 2025 | 12:31
  • 1241
  • 0
Борис Начев дебютира с победа за Падуа в Италия

Борис Начев дебютира с победа за Падуа в Италия

  • 21 окт 2025 | 11:22
  • 709
  • 0
Матей Казийски вече е волейболист на Халкбанк

Матей Казийски вече е волейболист на Халкбанк

  • 21 окт 2025 | 10:52
  • 15957
  • 19
Виж всички

Водещи Новини

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

  • 21 окт 2025 | 13:53
  • 28882
  • 71
Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

  • 21 окт 2025 | 15:30
  • 8210
  • 4
Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

  • 21 окт 2025 | 15:12
  • 9685
  • 0
“Сините” носители на Суперкупата: Мислим за мача с Нефтохимик, не за Евро 2026 или националния

“Сините” носители на Суперкупата: Мислим за мача с Нефтохимик, не за Евро 2026 или националния

  • 21 окт 2025 | 12:43
  • 13896
  • 2
БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

  • 21 окт 2025 | 13:07
  • 21359
  • 41
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2025 | 08:00
  • 459697
  • 16