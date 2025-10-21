Красимир Георгиев, Светослав Иванов и Стяуа с победа в Румъния

Националите Красимир Георгиев и Светослав Иванов и техният Стяуа (Букурещ) стартираха с победа в румънската Дивизия А1. Воденият от Марсело Фронковяк тим се наложи над КСУ Щиинца Политехника (Букурещ) с 3:1 (24:26, 25:14, 25:21, 25:15) в двубой от първи кръг на първенството.

Светослав Иванов записа 13 точки (1 ас, 2 блокади), като бе втори по резултатност.

Красимир Георгиев се отчете с 9 точки (2 блокади).

Най-резултатен бе Ръреш Балеан със 17 точки (1 ас, 3 блокади).

За съперника Давид Рункан завърши с 18 точки (1 ас, 3 блокади), с 12 точки приключи Всеволод Балашов (1 ас).

В следващия кръг Стяуа среща Униреа Деж, на 25 октомври (събота) от 18:00 ч.