Монако излъга Тулуза и се върна към победите

Монако излъга Тулуза и се върна към победите

Отборът на Монако взе ценна победа с минималното 1:0 срещу тима на Тулуза в среща от 9-ия кръг на френската Лига 1. Единственият гол в срещата отбеляза Мохамед Салису още в 3-тата минута.

Така монегаските запазиха разликата от три точки спрямо лидера Пари Сен Жермен, който по-рано през деня надви с 3:0 тима на Брест като гост.

Тулуза пък загуби за първи път в шампионата от 21 септември насам, когато отново преклони глава след минимално поражение с 0:1 при визитата си на Оксер.

С успеха Монако успя да сложи край на серията си от три поредни шампионатни мача без победа. Това бе и първи успех за играчите от Княжеството под ръководството на новия им наставник Себастиан Поконьоли.

В следващия кръг Тулуза ще приеме Рен, докато Монако ще има визита на Нант. И двата мача предстоят на 29 октомври (сряда).

